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Engin Günaydın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Engin Günaydın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Engin Günaydın Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Engin Günaydın Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.06.2025 - 12:54

Engin Günaydın, canlandırdığı her karakterle kalplerde yer eden bir usta oyuncudur. Özellikle Avrupa Yakası’ndaki ikonikleşen ‘Burhan Altıntop’ karakteriyle hatırlanıyor. Peki Engin Günaydın kim, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi dizi ve filmlerde rol aldı, nasıl ünlü oldu? 

İşte hakkında bilgiler...

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Engin Günaydın Kimdir?

Engin Günaydın Kimdir?

Uzun yıllardır sahnelerde, ekranda ve beyaz perdede iz bırakan Engin Günaydın; hem oyuncu hem senarist hem de komedyen kimliğiyle tanınıyor. Bir Demet Tiyatro’daki Zabıta İrfan’la adını duyurmuş, Avrupa Yakası’ndaki Burhan Altıntop rolüyle zirveye ulaşmıştır.

Engin Günaydın Kaç Yaşında ?

Engin Günaydın Kaç Yaşında ?

1972 doğumlu olan Günaydın, 23 Ocak 1972’de dünyaya geldi. Şu anda 53 yaşında.

Engin Günaydın Nereli?

Engin Günaydın, Tokat’ın Erbaa ilçesinde, 5 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Babası demiryollarında çalışırken annesi ev hanımıymış.

Engin Günaydın Kariyer Başlangıcı

Engin Günaydın Kariyer Başlangıcı

Lise yıllarında tiyatroya yönelen Günaydın, Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmış. Profesyonel tiyatroya 1996 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi’nde “Otogargara” adlı oyunla adım atmış, ardından Bir Demet Tiyatro’da Zabıta İrfan’ı canlandırarak ün kazanmıştır.

Engin Günaydın Özel Hayatı

Engin Günaydın Özel Hayatı

Magazin dünyasında sıkça adı anılmasa da Günaydın, hayatını sahne ve projelere adamış. Özellikle dizilerden uzak durup sinema ve tiyatroya odaklanma kararı almış. Hiç evlenmemiştir.

Engin Günaydın'ın Rol Aldığı Yapımlar

Engin Günaydın aile arasında

Filmler

  • (2021): Azizler - Aziz

  • (2020): 10 Bin Adım - Mehmet

  • (2017): Aile Arasında - Fikret

  • (2017): Nerelerdesiniz - Numan

  • (2015): İçimdeki Ses - Selim

  • (2012): Yeraltı - Muharrem

  • (2009): Vavien - Celal

  • (2005): Takva - Erol

  • (2004): Gora - Dergi Editörü

  • (2004): Yazı Tura - Sencer

  • (2001): Yazgı (film, 2001) - Necati

Diziler

  • (2013 - 2014): Galip Derviş - Galip

  • (2011): Muhteşem Yüzyıl - Gül Ağa

  • (2011): Üsküdar'a Giderken - Muhtar

  • (2005 - 2009): Avrupa Yakası - Burhan Altıntop

  • (2004): Size Baba Diyebilir Miyim? - Mahir

  • (2003): Hadi Uç Bakalım - Senayi

  • (2003): Alacakaranlık

  • (2002): Zor Baba - Bilal

  • (2001): Aşkım Aşkım - Tarık Usta

  • (2000): Güneş Yanıkları - Sacit

  • (1997): Bir Demet Tiyatro - Zabıta İrfan

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Engin Günaydın Güncel Projeleri

Engin Günaydın Güncel Projeleri

En son stand-up gösterisi ve tiyatro çalışmalarıyla adından söz ettiren Günaydın, Netflix’te yayınlanan “Andropoz” dizisinin de başrolünde yer almıştı.

Engin Günaydın Ödülleri ve Adaylıkları

Engin Günaydın Ödülleri ve Adaylıkları

  • 2001: Ankara Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Yazgı)

  • 2009: Vavien ile İstanbul Film Festivali En İyi Senaryo

  • 2012: Adana Altın Koza En İyi Erkek Oyuncu (Yeraltı)

  • 2013: SİYAD ve Yeşilçam’da çeşitli ödüller Yeraltı performansıyla

  • 2015: Sadri Alışık En İyi Erkek Oyuncu (İçimdeki Ses)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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