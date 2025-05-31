En Sevdiği Üç Filmi Sıralayan Melikşah Altuntaş'ın Konuşma Hızı X Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!
Tarzı, mizahı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Melikşah Altuntaş, favori üç filmini açıklarken bu kez konuşma hızıyla gündeme geldi. X'te dillere düşen o anlara ve kullanıcılardan gelen yorumlara gelin birlikte bakalım!
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Melikşah Altuntaş, sadece yönetmen ve senarist kimliğiyle değil, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımları ve stand-up performanslarıyla da dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.
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Instagram ve YouTube kanallarında yaptığı film-dizi yorumlarıyla konuşulan Melikşah Altuntaş aynı zamanda ünlü isimlerle olan yakınlığıyla da biliniyor.
En sevdiği üç filmi sıralaması istenilen Melikşah Altuntaş'ın o anları dillere düştü. Sinemori hesabının yaptığı paylaşımı şöyle bırakalım:
Gelen tepkilere birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Markete hemen inip çıkarım diye şort tuvalet terliğiyle aşağı indiğimde karşılaştığım şahıs amonaco…Sal bizi aga ya…
ilber ortaylıda yavaş konuşuyor ona birşey demiyorsunuz ama
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