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En Sevdiği Üç Filmi Sıralayan Melikşah Altuntaş'ın Konuşma Hızı X Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!

En Sevdiği Üç Filmi Sıralayan Melikşah Altuntaş'ın Konuşma Hızı X Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2025 - 14:47

Tarzı, mizahı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Melikşah Altuntaş, favori üç filmini açıklarken bu kez konuşma hızıyla gündeme geldi. X'te dillere düşen o anlara ve kullanıcılardan gelen yorumlara gelin birlikte bakalım!

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Melikşah Altuntaş, sadece yönetmen ve senarist kimliğiyle değil, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımları ve stand-up performanslarıyla da dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Melikşah Altuntaş, sadece yönetmen ve senarist kimliğiyle değil, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımları ve stand-up performanslarıyla da dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan Altuntaş, sinema eleştirmenliğinden içerik üreticiliğine, ardından yönetmenliğe kadar çok yönlü bir kariyere sahip. Özellikle “Bunu Kendime Neden Yapıyorum?” adlı stand-up gösterisiyle izleyiciyi kahkahaya boğan isim son olarak YouTube'a da giriş yapmıştı.

Instagram ve YouTube kanallarında yaptığı film-dizi yorumlarıyla konuşulan Melikşah Altuntaş aynı zamanda ünlü isimlerle olan yakınlığıyla da biliniyor.

Instagram ve YouTube kanallarında yaptığı film-dizi yorumlarıyla konuşulan Melikşah Altuntaş aynı zamanda ünlü isimlerle olan yakınlığıyla da biliniyor.

Magazin dünyasında ise “Mücbir Sebepler” adlı programıyla gündeme gelen isim Bartu Küçükçağlayan ile beraber hayata dair konuları ve gündemi ele aldıkları programla adından bahsettirmişti. 

Melikşah Altuntaş, Büro isimli formatında Ezgi Mola, Derya Karadaş gibi isimleri ağırlamış ve gündeme sorularıyla düşmüştü. Ünlü konuklarıyla gerçekleştirdiği eğlenceli, samimi sohbetlerle adından bahsettiren isim son olarak Cannes'da boy gösterdi.

En sevdiği üç filmi sıralaması istenilen Melikşah Altuntaş'ın o anları dillere düştü. Sinemori hesabının yaptığı paylaşımı şöyle bırakalım:

Gelen tepkilere birlikte bakalım:

Gelen tepkilere birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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ömer

Markete hemen inip çıkarım diye şort tuvalet terliğiyle aşağı indiğimde karşılaştığım şahıs amonaco…Sal bizi aga ya…

futboltopu20

ilber ortaylıda yavaş konuşuyor ona birşey demiyorsunuz ama

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