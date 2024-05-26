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Emre Belözoğlu Ağladı! Ankaragücü Süper Lig'e Veda Eden Son Takım Oldu

Emre Belözoğlu Ağladı! Ankaragücü Süper Lig'e Veda Eden Son Takım Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 21:44

Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; İstanbulspor ile Fatih Karagümrük’ün ardından Pendikspor ve MKE Ankaragücü de bir alt lige düştü. Başkent ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, saha kenarında ağladı.

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan MKE Ankaragücü, ligden düşen 4. ve son takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan MKE Ankaragücü, ligden düşen 4. ve son takım oldu.

Maçın son bölümlerinde Emre Belözoğlu'nun ağladığı görüldü 👇

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