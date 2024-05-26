Emre Belözoğlu Ağladı! Ankaragücü Süper Lig'e Veda Eden Son Takım Oldu
Emre Belözoğlu Ağladı! Ankaragücü Süper Lig'e Veda Eden Son Takım Oldu
Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; İstanbulspor ile Fatih Karagümrük’ün ardından Pendikspor ve MKE Ankaragücü de bir alt lige düştü. Başkent ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, saha kenarında ağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan MKE Ankaragücü, ligden düşen 4. ve son takım oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın