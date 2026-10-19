Emeklinin Maaşı Hafta Sonu Yatıyor: SSK ve Bağ-Kur Ekim Ödeme Takvimi Belli Oldu

Ekim ayı için öne çekme ya da erken ödeme kararı alınmadı. Buna karşın ödeme günü cumartesi veya pazara denk gelen emeklilerin aylığı da bekletilmiyor. Para, takvimde belirtilen gün hesaba geçiyor.

Bu ay 17, 18, 24 ve 25 Ekim tarihleri hafta sonuna denk geliyor. Bu günlerde maaşı yatan emekliler, paralarını ATM'lerden ya da bankaların mobil uygulamalarından rahatlıkla çekebiliyor. Şubede işlem yapmak isteyenlerin ise pazartesi gününü beklemesi gerekiyor.

Ay sonundaki takvime de dikkat etmek gerekiyor. 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olduğu için öğleden sonra resmi tatil. Bağ-Kur'da son ödeme grubu aylığını bu gün alacak.