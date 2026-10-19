Emeklinin Maaşı Hafta Sonu Yatıyor: SSK ve Bağ-Kur Ekim Ödeme Takvimi Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milyonlarca emeklinin beklediği ekim maaşları 17 Ekim itibarıyla hesaplara geçmeye başladı. SSK emeklileri ödemelerini 26 Ekim'e kadar, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ekim arasında alacak. Bu ayki takvimin dikkat çeken yanı, birçok ödeme gününün cumartesi ve pazara denk gelmesi. İşte emeklinin maaş ödeme takvimi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekim 2026 Emekli Maaş Takvimi: SSK Ödeme Günleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bağ-Kur Ödeme Günleri
Maaşı hafta sonuna denk gelen emeklinin ödemesi ertelenmiyor, para gününde hesapta oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın