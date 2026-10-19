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Emeklinin Maaşı Hafta Sonu Yatıyor: SSK ve Bağ-Kur Ekim Ödeme Takvimi Belli Oldu

Emeklinin Maaşı Hafta Sonu Yatıyor: SSK ve Bağ-Kur Ekim Ödeme Takvimi Belli Oldu

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 11:51
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Milyonlarca emeklinin beklediği ekim maaşları 17 Ekim itibarıyla hesaplara geçmeye başladı. SSK emeklileri ödemelerini 26 Ekim'e kadar, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ekim arasında alacak. Bu ayki takvimin dikkat çeken yanı, birçok ödeme gününün cumartesi ve pazara denk gelmesi. İşte emeklinin maaş ödeme takvimi!

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Ekim 2026 Emekli Maaş Takvimi: SSK Ödeme Günleri

Ekim 2026 Emekli Maaş Takvimi: SSK Ödeme Günleri

4A kapsamındaki SSK emeklilerinde ödeme sırası, tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. İlk ödeme 17 Ekim Cumartesi günü son hanesi 9 olanlara yapıldı. 18 Ekim Pazar günü sıra son hanesi 7 olanlara geldi. Bugün, yani 19 Ekim Pazartesi günü ise tahsis numarası 5 ile biten emeklilerin aylıkları hesaplara geçiyor.

SSK ve Bağ-Kur Ödeme Günleri

  • Son hanesi 3 olanlar: 20 Ekim Salı

  • Son hanesi 1 olanlar: 21 Ekim Çarşamba

  • Son hanesi 8 olanlar: 22 Ekim Perşembe

  • Son hanesi 6 olanlar: 23 Ekim Cuma

  • Son hanesi 4 olanlar: 24 Ekim Cumartesi

  • Son hanesi 2 olanlar: 25 Ekim Pazar

  • Son hanesi 0 olanlar: 26 Ekim Pazartesi

4C kapsamındaki memur emeklileri ise bu takvimin dışında kalıyor. Onların aylıkları kendi ödeme düzenine göre yatırılıyor.

Bağ-Kur Ödeme Günleri

Bağ-Kur Ödeme Günleri

4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinde ödemeler dört güne yayılıyor. Tahsis numarasının son hanesine göre takvim şöyle:

  • Son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ekim Pazar

  • Son hanesi 3 ve 1 olanlar: 26 Ekim Pazartesi

  • Son hanesi 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ekim Salı

  • Son hanesi 2 ve 0 olanlar: 28 Ekim Çarşamba

Birçok emeklinin karıştırdığı tahsis numarası, T.C. kimlik numarasıyla aynı şey değil. SSK emeklileri bu numarayı e-Devlet'teki '4A Emekli Aylık Bilgisi' ekranından, Bağ-Kur emeklileri ise '4B Emekli Aylık Bilgisi' hizmetinden öğrenebiliyor.

Maaşın hesaba geçip geçmediğini görmek için de bankaya gitmeye gerek yok. e-Devlet'teki emekli ödeme bilgileri ya da bankanın mobil uygulaması üzerinden tek tıkla kontrol yapılabiliyor.

Maaşı hafta sonuna denk gelen emeklinin ödemesi ertelenmiyor, para gününde hesapta oluyor.

Maaşı hafta sonuna denk gelen emeklinin ödemesi ertelenmiyor, para gününde hesapta oluyor.

Ekim ayı için öne çekme ya da erken ödeme kararı alınmadı. Buna karşın ödeme günü cumartesi veya pazara denk gelen emeklilerin aylığı da bekletilmiyor. Para, takvimde belirtilen gün hesaba geçiyor.

Bu ay 17, 18, 24 ve 25 Ekim tarihleri hafta sonuna denk geliyor. Bu günlerde maaşı yatan emekliler, paralarını ATM'lerden ya da bankaların mobil uygulamalarından rahatlıkla çekebiliyor. Şubede işlem yapmak isteyenlerin ise pazartesi gününü beklemesi gerekiyor.

Ay sonundaki takvime de dikkat etmek gerekiyor. 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olduğu için öğleden sonra resmi tatil. Bağ-Kur'da son ödeme grubu aylığını bu gün alacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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