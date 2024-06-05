Elon Musk Instagrama Karşı Resmen Savaş Açtı: Twitter'a Video Akış Özelliği Geliyor
Elon Musk Instagrama Karşı Resmen Savaş Açtı: Twitter'a Video Akış Özelliği Geliyor
Kaynak: https://nypost.com/2024/06/05/tech/el...
Elon Musk, Twitter'ı (X) satın aldığından beri pek çok değişikliğe imza attı. Bugüne kadar insanların tweet atmaya alışık olduğu sosyal medyada artık video izleyebileceğiniz bir 'akış' özelliği geliyor. Elon Musk, Instagram ve TikTok'a karşı resmen bir savaş açmış durumda!
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Twitter'ı satın alan Elon Musk bugüne kadar köklü değişikliklere imza attı.
New York Post'un aktardığı habere göre, X'e yakında TikTok ve Instagram Reels gibi video akış özelliği gelebilir!
Instagram ve TikTok'a rakip olarak gelecek yeni video özelliğinin yaz aylarında belirli bir kullanıcı grubunun kullanımına sunulacağı tahmin ediliyor.
Elon Musk'un açtığı "Vine geri gelsin mi?" anketine yaklaşık 186 milyon takipçisinin yüzde 70'i "evet" cevabını vermişti.
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