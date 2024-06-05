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Elon Musk Instagrama Karşı Resmen Savaş Açtı: Twitter'a Video Akış Özelliği Geliyor

Elon Musk Instagrama Karşı Resmen Savaş Açtı: Twitter'a Video Akış Özelliği Geliyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.06.2024 - 17:19

Elon Musk, Twitter'ı (X) satın aldığından beri pek çok değişikliğe imza attı. Bugüne kadar insanların tweet atmaya alışık olduğu sosyal medyada artık video izleyebileceğiniz bir 'akış' özelliği geliyor. Elon Musk, Instagram ve TikTok'a karşı resmen bir savaş açmış durumda!

Kaynak: https://nypost.com/2024/06/05/tech/el...
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Twitter'ı satın alan Elon Musk bugüne kadar köklü değişikliklere imza attı.

Twitter'ı satın alan Elon Musk bugüne kadar köklü değişikliklere imza attı.

Twitter'ın adını değiştirerek başlı başına bir değişime imza atan Elon Musk, kendi isteklerini yapma konusunda hiçbir engel tanımıyor. Kullanıcılar her ne kadar bu değişiklikleri sevmese de Elon Musk yenilikler getirmeye devam ediyor.

New York Post'un aktardığı habere göre, X'e yakında TikTok ve Instagram Reels gibi video akış özelliği gelebilir!

New York Post'un aktardığı habere göre, X'e yakında TikTok ve Instagram Reels gibi video akış özelliği gelebilir!

New York Post'a konuşan bir şirket yetkilisi, X'in kullanıcılarının ilgi alanlarına yönelik videolar sunacağı hem uzun hem de kısa videoların yer alacağı bir özelliğin lansmanı için hazırlıklar yapıldığını aktardı.

Instagram ve TikTok'a rakip olarak gelecek yeni video özelliğinin yaz aylarında belirli bir kullanıcı grubunun kullanımına sunulacağı tahmin ediliyor.

Instagram ve TikTok'a rakip olarak gelecek yeni video özelliğinin yaz aylarında belirli bir kullanıcı grubunun kullanımına sunulacağı tahmin ediliyor.

Aslına bakarsanız, Elon Musk 2022 yılında Twitter'ı satın aldığından beri bu özellikle ilgili çalışmalar yürütüyor. Musk, geçtiğimiz aylarda kendi sosyal medya hesabından bir anket açmış ve 'Vine uygulamasının geri gelmesini isteyen kişilerin' oy kullanmasını istemişti.

Elon Musk'un açtığı "Vine geri gelsin mi?" anketine yaklaşık 186 milyon takipçisinin yüzde 70'i "evet" cevabını vermişti.

Elon Musk'un açtığı "Vine geri gelsin mi?" anketine yaklaşık 186 milyon takipçisinin yüzde 70'i "evet" cevabını vermişti.

Amacın 'o havalı video deneyimini geri getirmek' olduğunu belirten bir yetkili, ayrıca canlı video akışı özelliğinin de gelebileceğini belirtti.

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