Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Elleri Arkada Bağlayarak İnşaat İzleyen Dayıların İtalyancada Bir Adı Varmış!

Elleri Arkada Bağlayarak İnşaat İzleyen Dayıların İtalyancada Bir Adı Varmış!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
26.09.2024 - 15:48

Milli sporumuzun ne olduğunu sorsak büyük ihtimalle pek çok kişi 'elleri arkada bağlayıp inşaat izlemek' derdi. Öyle ki bu spor için artık belediyeler, inşaat izleme alanları bile kuruyor.

Peki aynı sporun, İtalya'da da olduğunu hatta inşaat izleyen amcalara bir isim verildiğini biliyor muydunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Nerede bir inşaat görsek izlemeden geçmez, o inşaatın hakkını vermek isteriz.

Nerede bir inşaat görsek izlemeden geçmez, o inşaatın hakkını vermek isteriz.

Türkiye genelinde oldukça yaygın olan bir durum, 7'den 70'e herkesi de etkisi altına almıştır. Küçük çocuklar inşaat arabalarıyla oynar, vinçlere ilgi duyar, haliyle bir inşaat görünce de izlemeden geçmek istemez.

Milli sporumuz olarak anılan inşaat izleme davranışı için artık şantiyelerde özel izleme alanları bile yapılıyor.

Milli sporumuz olarak anılan inşaat izleme davranışı için artık şantiyelerde özel izleme alanları bile yapılıyor.

Özellikle yaşlılar arasında yaygın olan bu davranış aslında sadece Türklere özgü değilmiş!

Meğer İtalyan dayılar da inşaatları izlemeyi pek seviyormuş. Hatta inşaatı izleyen dayılar için bir de isim bulmuşlar: Umarell.

Meğer İtalyan dayılar da inşaatları izlemeyi pek seviyormuş. Hatta inşaatı izleyen dayılar için bir de isim bulmuşlar: Umarell.

'Küçük adam' anlamına gelen Umarell kelimesi, Bologna lehçesinde inşaat veya yol yapım çalışmalarını elleri arkada izleyerek istenmeyen tavsiyelerde bulunan emekli dayılar/amcalar için kullanılıyor.

Umarell terimi, ilk kez 2005 yılında İtalyan bir yazar Danilo Masotti tarafından kullanıldı. 2020 yılında ise İtalyanca sözlüklerinde yerini almaya başladı.

Umarell terimi, ilk kez 2005 yılında İtalyan bir yazar Danilo Masotti tarafından kullanıldı. 2020 yılında ise İtalyanca sözlüklerinde yerini almaya başladı.

Umarell terimi, İtalya'da git gide yayılmaya başladı. Öyle ki Umarells adında bir telefon uygulaması da geliştirildi. Bu uygulama ile çevredeki inşaatları izlemek isteyen emekli dayılar, inşaatlardan kolayca haberdar olabiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda bir vatandaş "Yılın Umarell"i ödülünün de sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıllarda bir vatandaş "Yılın Umarell"i ödülünün de sahibi oldu.

Fakat Umarell olmak öyle kolay değil. Boş boş inşaatı izlemeniz yetmiyor. İtalyan hükümeti bakmış ki olacak gibi değil, Umarellere bazı görevler vermeye başlamış.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Umarellere, 2015'te bir inşaat sürecini kontrol etmeleri için 11 bin euro bütçe ayrılmıştı.

Umarellere, 2015'te bir inşaat sürecini kontrol etmeleri için 11 bin euro bütçe ayrılmıştı.

Korunaksız inşaat sahalarının izlenmesi, getirilen malzemelerin güvenliği gibi konularda Umarelllere görev verilmişti. Hal böyle olunca, yılın en iyi Umarell'ini seçmemek de olmazdı!

Peki sizce biz ne isim vermeliyiz inşaat izleyen dayılarımıza? Yoksa sadece dayılara değil, elleri arkada bağlayarak inşaat izlemeye mi bir isim vermeliyiz?

Peki sizce biz ne isim vermeliyiz inşaat izleyen dayılarımıza? Yoksa sadece dayılara değil, elleri arkada bağlayarak inşaat izlemeye mi bir isim vermeliyiz?

Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın