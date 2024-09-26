Elleri Arkada Bağlayarak İnşaat İzleyen Dayıların İtalyancada Bir Adı Varmış!

Milli sporumuzun ne olduğunu sorsak büyük ihtimalle pek çok kişi 'elleri arkada bağlayıp inşaat izlemek' derdi. Öyle ki bu spor için artık belediyeler, inşaat izleme alanları bile kuruyor.

Peki aynı sporun, İtalya'da da olduğunu hatta inşaat izleyen amcalara bir isim verildiğini biliyor muydunuz?