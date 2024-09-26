Elleri Arkada Bağlayarak İnşaat İzleyen Dayıların İtalyancada Bir Adı Varmış!
Elleri Arkada Bağlayarak İnşaat İzleyen Dayıların İtalyancada Bir Adı Varmış!
Milli sporumuzun ne olduğunu sorsak büyük ihtimalle pek çok kişi 'elleri arkada bağlayıp inşaat izlemek' derdi. Öyle ki bu spor için artık belediyeler, inşaat izleme alanları bile kuruyor.
Peki aynı sporun, İtalya'da da olduğunu hatta inşaat izleyen amcalara bir isim verildiğini biliyor muydunuz?
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Nerede bir inşaat görsek izlemeden geçmez, o inşaatın hakkını vermek isteriz.
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Milli sporumuz olarak anılan inşaat izleme davranışı için artık şantiyelerde özel izleme alanları bile yapılıyor.
Meğer İtalyan dayılar da inşaatları izlemeyi pek seviyormuş. Hatta inşaatı izleyen dayılar için bir de isim bulmuşlar: Umarell.
Umarell terimi, ilk kez 2005 yılında İtalyan bir yazar Danilo Masotti tarafından kullanıldı. 2020 yılında ise İtalyanca sözlüklerinde yerini almaya başladı.
Geçtiğimiz yıllarda bir vatandaş "Yılın Umarell"i ödülünün de sahibi oldu.
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Umarellere, 2015'te bir inşaat sürecini kontrol etmeleri için 11 bin euro bütçe ayrılmıştı.
Peki sizce biz ne isim vermeliyiz inşaat izleyen dayılarımıza? Yoksa sadece dayılara değil, elleri arkada bağlayarak inşaat izlemeye mi bir isim vermeliyiz?
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