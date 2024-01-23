Eldivenlerinizi Hazırlayın: Meteoroloji'den 10 İl İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
Eldivenlerinizi Hazırlayın: Meteoroloji'den 10 İl İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı geldi. Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken, kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olacağı açıklandı.
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Yurdun bazı illeri 2024 yılını kar yağışıyla karşılarken, balkanlardan gelen soğuk hava İstanbul’a kar yağışını getiremedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Siirt, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
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