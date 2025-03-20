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Ekrem İmamoğlu’na Destek Eyleminde Görme Engelli Avukat Polis Müdahalesinde Yaralandı

Ekrem İmamoğlu’na Destek Eyleminde Görme Engelli Avukat Polis Müdahalesinde Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.03.2025 - 08:45 Son Güncelleme: 20.03.2025 - 09:08

Ankara'da, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden ODTÜ'lü öğrencilere polis müdahalesi sırasında bir görme engelli gencin yaralandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

Görüntülerin ardından TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, yaralanan kişinin TİP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Erkan Yıldız olduğunu açıkladı.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların Ankara ayağında ODTÜ'lü öğrencilere polis müdahalesi sırasında bir görme engelli gencin yaralandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte o görüntüler…

Söz konusu görüntülerin ardından TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kadıgil’in açıklaması şu şekilde:

Söz konusu görüntülerin ardından TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kadıgil’in açıklaması şu şekilde:

ODTÜ’de görme engelli öğrenciyi darp ettiler” haberlerine konu olan kişi Türkiye İşçi Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyemiz Avukat Erkan Yıldız.

Saray Darbesi’ni protesto ettikleri için polis saldırısına maruz kalan öğrencilere Ankara İl Örgütümüzle birlikte desteğe gittiği için şu an hastanede. Gayet bilinçli bir şekilde kendisini hedef seçenlerden şikayetçi olmak üzere darp raporu alıyor. Kaşı açıldı. Bastonunu ve telefonunu kırdılar ama durumu iyi. Böyle bir günde evde oturacak değildim diyor. Herkese selamı var.

Anayasa’sına değil sarayına memurluk edenler iyi bilsin ki peşini bırakmayacağız.

Geçmiş olsun Erkan Yıldız'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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