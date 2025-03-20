Ekrem İmamoğlu’na Destek Eyleminde Görme Engelli Avukat Polis Müdahalesinde Yaralandı
Ekrem İmamoğlu’na Destek Eyleminde Görme Engelli Avukat Polis Müdahalesinde Yaralandı
Ankara'da, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden ODTÜ'lü öğrencilere polis müdahalesi sırasında bir görme engelli gencin yaralandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerin ardından TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, yaralanan kişinin TİP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Erkan Yıldız olduğunu açıkladı.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların Ankara ayağında ODTÜ'lü öğrencilere polis müdahalesi sırasında bir görme engelli gencin yaralandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İşte o görüntüler…
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Söz konusu görüntülerin ardından TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kadıgil’in açıklaması şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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