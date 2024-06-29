Efsane Futbol Kadrolarına Ne Kadar Hakimsin?
Efsane Futbol Kadrolarına Ne Kadar Hakimsin?
Futbol dünyasının efsane kadrolarına ne kadar hakimsin?
Bu soruları çöz, hakimiyetini görelim!
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1. Biraz kolay başlayalım... Eto'o, Ronaldinho, Iniesta, Puyol, Belletti desek, aklına hangi hangi takımın efsane kadrosu gelir?
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2. Carlos Alberto'lu, Derlei'li, Deco'lu efsane 2003-2004 kadrosu hangi takıma aitti?
3. Hangi futbolcu Arsenal'in efsane 2005-2006 kadrosunda başı çekiyordu?
4. Ibrahimovic, Trezeguet, Del Piero, Buffon isimleri geçtiğinde aklına ilk olarak hangi takımın 2005-2006 kadrosu geliyor?
5. Sezon 2000-2001... Efsane Bayern Münih kadrosunda kimin adı geçmez?
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