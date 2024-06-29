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Efsane Futbol Kadrolarına Ne Kadar Hakimsin?

etiket Efsane Futbol Kadrolarına Ne Kadar Hakimsin?

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 15:01

Futbol dünyasının efsane kadrolarına ne kadar hakimsin? 

Bu soruları çöz, hakimiyetini görelim!

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1. Biraz kolay başlayalım... Eto'o, Ronaldinho, Iniesta, Puyol, Belletti desek, aklına hangi hangi takımın efsane kadrosu gelir?

1. Biraz kolay başlayalım... Eto'o, Ronaldinho, Iniesta, Puyol, Belletti desek, aklına hangi hangi takımın efsane kadrosu gelir?

2. Carlos Alberto'lu, Derlei'li, Deco'lu efsane 2003-2004 kadrosu hangi takıma aitti?

2. Carlos Alberto'lu, Derlei'li, Deco'lu efsane 2003-2004 kadrosu hangi takıma aitti?

3. Hangi futbolcu Arsenal'in efsane 2005-2006 kadrosunda başı çekiyordu?

3. Hangi futbolcu Arsenal'in efsane 2005-2006 kadrosunda başı çekiyordu?

4. Ibrahimovic, Trezeguet, Del Piero, Buffon isimleri geçtiğinde aklına ilk olarak hangi takımın 2005-2006 kadrosu geliyor?

4. Ibrahimovic, Trezeguet, Del Piero, Buffon isimleri geçtiğinde aklına ilk olarak hangi takımın 2005-2006 kadrosu geliyor?

5. Sezon 2000-2001... Efsane Bayern Münih kadrosunda kimin adı geçmez?

5. Sezon 2000-2001... Efsane Bayern Münih kadrosunda kimin adı geçmez?
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6. 94 Dünya Kupası, İtalya efsane kadroyla finalde penaltı atışlarıyla hangi ülkeye şampiyonluğu son anda kaptırmıştı?

6. 94 Dünya Kupası, İtalya efsane kadroyla finalde penaltı atışlarıyla hangi ülkeye şampiyonluğu son anda kaptırmıştı?

7. Hemen aynı yılki Dünya Kupası'ndan devam... Efsane 94 Dünya Kupası Brezilya kadrosunda hangi futbolcu yoktu?

7. Hemen aynı yılki Dünya Kupası'ndan devam... Efsane 94 Dünya Kupası Brezilya kadrosunda hangi futbolcu yoktu?

8. 2008-2009 Premiere Lig Şampiyonu, Chealsea efsane kadrosuna rağmen hangi takım olmuştur?

8. 2008-2009 Premiere Lig Şampiyonu, Chealsea efsane kadrosuna rağmen hangi takım olmuştur?

9. 98 Dünya Kupası'nı kaldıran Fransa, finalde hangi takıma karşı mücadele etmişti?

9. 98 Dünya Kupası'nı kaldıran Fransa, finalde hangi takıma karşı mücadele etmişti?

10. Efsane 2004-2005 Real Madrid kadrosunda hangi futbolcuyu görmemiz mümkün değildir?

10. Efsane 2004-2005 Real Madrid kadrosunda hangi futbolcuyu görmemiz mümkün değildir?
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