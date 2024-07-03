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Efsane Film Serisi Hızlı ve Öfkeli'ye Yapay Zeka Dokunuşu: Onlar Artık 'Yaşlı ve Öfkeli'

Efsane Film Serisi Hızlı ve Öfkeli'ye Yapay Zeka Dokunuşu: Onlar Artık 'Yaşlı ve Öfkeli'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 14:32

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Yarış filmlerinin efsaneleri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli serisine yapay zekayla hazırlanmış parodi video hazırlandı. Filmde yer alan karakterlerin yaşlı halleri, scooterlarıyla gazladı.

Kaynak: paskoboy

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Uzun yıllardır film sektöründe varlığını sürdüren baş rolünü Vin Diesel'in canlandırdığı efsane yarış filmi Hızlı ve Öfkeli'ye yapay zekayla fragman hazırlandı.

Uzun yıllardır film sektöründe varlığını sürdüren baş rolünü Vin Diesel'in canlandırdığı efsane yarış filmi Hızlı ve Öfkeli'ye yapay zekayla fragman hazırlandı.

'Paskoboy' isimli Instagram kullanıcısın hazırladığı videoda filmdeki karakterlerin 75 yaş üzeri halleri yer aldı.

'Paskoboy' isimli Instagram kullanıcısın hazırladığı videoda filmdeki karakterlerin 75 yaş üzeri halleri yer aldı.

Hazırlanan fragmanda scooterlarla gazlayan karakterlerin aksiyon dolu anları yer aldı! İşte o görüntüler; 📹

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