Efsane Film Serisi Hızlı ve Öfkeli'ye Yapay Zeka Dokunuşu: Onlar Artık 'Yaşlı ve Öfkeli'

Yarış filmlerinin efsaneleri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli serisine yapay zekayla hazırlanmış parodi video hazırlandı. Filmde yer alan karakterlerin yaşlı halleri, scooterlarıyla gazladı.
Kaynak: paskoboy
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Uzun yıllardır film sektöründe varlığını sürdüren baş rolünü Vin Diesel'in canlandırdığı efsane yarış filmi Hızlı ve Öfkeli'ye yapay zekayla fragman hazırlandı.
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'Paskoboy' isimli Instagram kullanıcısın hazırladığı videoda filmdeki karakterlerin 75 yaş üzeri halleri yer aldı.
Hazırlanan fragmanda scooterlarla gazlayan karakterlerin aksiyon dolu anları yer aldı! İşte o görüntüler; 📹
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