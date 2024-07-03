Cübbeli Ahmet'e Taktığı 26.500 TL'lik Sarık Soruldu: "Takılmamak Lazım"

Cübbeli Ahmet Hoca, dini sohbetler ve vaazlar veren tanınmış bir din adamıdır. Taktığı pahalı sarıklar ve gösterişli kıyafetlerle zaman zaman gündeme gelen Cübbeli Ahmet, tartışmalara sebep olmaya devam etti.
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Cübbeli Ahmet'e katıldığı televizyon programında taktığı pahalı sarık soruldu. Cübbeli Ahmet ise verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.
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Kafasını sıcak tutmak için taktığını söyleyen Cübbeli Ahmet, genelde pahalı marka ürünleri kendisinin almadığını, etrafındakiler tarafından hediye edildiğini belirtti.
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