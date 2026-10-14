article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ne Sütlü Kahve Ne Çikolatalı Kahve: Türkiye'de Zeytinyağlı Kahve Festivalde İlgi Gördü

Ne Sütlü Kahve Ne Çikolatalı Kahve: Türkiye'de Zeytinyağlı Kahve Festivalde İlgi Gördü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 10:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen III. Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde kahve ile zeytinyağının buluştuğu bir içecek tanıtıldı. Bu yılki zeytinyağı hasadıyla hazırlanan zeytinyağlı kahve, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve ile zeytinyağı aynı fincanda buluştu.

Kahve ile zeytinyağı aynı fincanda buluştu.

Festivalde görücüye çıkan zeytinyağlı kahve, kahve ile zeytinyağının bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Yüksek Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır, ikilinin birleşmesinin farklı bir lezzet deneyimi yarattığını söyledi. Küçükçakır, içeceğin bu yılki zeytinyağı hasadıyla hazırlandığını belirtti.

Küçükçakır: Mideyi rahatlatıyor, hoş bir tat bırakıyor.

Küçükçakır: Mideyi rahatlatıyor, hoş bir tat bırakıyor.

Murat Küçükçakır, zeytinyağlı kahvenin mideyi rahatlattığını ve damakta hoş bir tat bıraktığını söyledi. Herkesi içeceği denemeye çağıran Küçükçakır, festivalde ürüne gösterilen ilgiye de dikkat çekti.

Ziyaretçi: İlk bakışta alışılmadık ama başarılı.

Ziyaretçi: İlk bakışta alışılmadık ama başarılı.

Festivali gezen ziyaretçi Yıldırım Baydar, kahvenin kokusunu ve tadını alabildiğini söyledi. Baydar'a göre zeytinyağının boğazdan geçerken bıraktığı kendine özgü his de içeceğin dikkat çeken yanı.

İlk bakışta alışılmadık görünse de içeceği oldukça başarılı bulduğunu söyleyen Baydar, ürünü deneyenlerden biri oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın