Ne Sütlü Kahve Ne Çikolatalı Kahve: Türkiye'de Zeytinyağlı Kahve Festivalde İlgi Gördü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen III. Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde kahve ile zeytinyağının buluştuğu bir içecek tanıtıldı. Bu yılki zeytinyağı hasadıyla hazırlanan zeytinyağlı kahve, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahve ile zeytinyağı aynı fincanda buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçükçakır: Mideyi rahatlatıyor, hoş bir tat bırakıyor.
Ziyaretçi: İlk bakışta alışılmadık ama başarılı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın