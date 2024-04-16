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Edirne'de Sokak Köpeklerinden Kaçan Bir Kadın Merdivenlerden Çıkmaya Çalışırken Düşerek Kafasından Yaralandı

Edirne'de Sokak Köpeklerinden Kaçan Bir Kadın Merdivenlerden Çıkmaya Çalışırken Düşerek Kafasından Yaralandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 21:26 Son Güncelleme: 16.04.2024 - 22:16

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Başıboş sokak köpekleri meselesi ülkemizin bir süredir gündemi. Bu durum, hem insanlar hem de hayvanlar için ciddi sorunlar yaratıyor. Sokaklarda yaşayan bu köpekler, hem kendi hayatlarını hem de insanların hayatlarını tehlikeye atabiliyor. Sorunun çözümüne dair farklı görüşler bulunsa da, tüm tarafların ortak noktası, bu durumun bir an önce sonlandırılması gerektiği yönünde.

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Edirne’nin Kurtuluş Mahallesi'nde başıboş sokak köpekleri, Zehra Oluçay isimli bir kadını kovalamaya başladı.

Edirne’nin Kurtuluş Mahallesi'nde başıboş sokak köpekleri, Zehra Oluçay isimli bir kadını kovalamaya başladı.

Apartmana girmeye çalışırken merdivenlere düşen kadın başından yaralandı.

Apartmana girmeye çalışırken merdivenlere düşen kadın başından yaralandı.

Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Zehra Oluçay'ın olayın ardından paylaşılan fotoğrafı, yaşanan durumun boyutunu gösterdi.

İşte o anlar;

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