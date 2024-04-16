Edirne'de Sokak Köpeklerinden Kaçan Bir Kadın Merdivenlerden Çıkmaya Çalışırken Düşerek Kafasından Yaralandı

Başıboş sokak köpekleri meselesi ülkemizin bir süredir gündemi. Bu durum, hem insanlar hem de hayvanlar için ciddi sorunlar yaratıyor. Sokaklarda yaşayan bu köpekler, hem kendi hayatlarını hem de insanların hayatlarını tehlikeye atabiliyor. Sorunun çözümüne dair farklı görüşler bulunsa da, tüm tarafların ortak noktası, bu durumun bir an önce sonlandırılması gerektiği yönünde.