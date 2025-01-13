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Eda Ece Bebişiyle Hastalandı, Su Burcu Yazgı Coşkun Poz Kesti: 13 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Eda Ece Bebişiyle Hastalandı, Su Burcu Yazgı Coşkun Poz Kesti: 13 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
13.01.2025 - 23:46

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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