Eda Ece Bebişiyle Hastalandı, Su Burcu Yazgı Coşkun Poz Kesti: 13 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Eda Ece Bebişiyle Hastalandı, Su Burcu Yazgı Coşkun Poz Kesti: 13 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Meryem Uzerli
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Su Burcu Yazgı Coşkun
Neslihan Atagül
Hülya Avşar
Demet Akalın
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Farah Zeynep Abdullah
Şevval Şahin
Demet Özdemir
Gamze Erçel
Yasemin Tatlıses
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Hazal Kaya
Çağla Şıkel
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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