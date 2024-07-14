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EA FC 25’in Kapak Yıldızı Jude Bellingham Olabilir!

EA FC 25’in Kapak Yıldızı Jude Bellingham Olabilir!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 11:31

EA SPORTS FC 25 için artık geri sayıma geçebiliriz. Yakın zamanda duyurusunun gelmesini beklediğimiz oyunun kapak yıldızı ise dünyaca ünlü futbolcu Jude Bellingham olabilir. 

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EA SPORTS FC 25 yakın bir zamanda duyurulabilir.

EA SPORTS FC 25 yakın bir zamanda duyurulabilir.

Her sene genellikle Eylül ayında piyasaya sürülen oyun, bu sene de yine Eylül ayında karşımızda olacak gibi duruyor. Hatta yakın zamanda yeni bir duyuru ile birlikte oyun içinden ilk görüntülerin de paylaşılması bekleniyor.

Real Madrid'in yıldızı kapakta olacak!

Real Madrid'in yıldızı kapakta olacak!

Insider Gaming kaynaklarına göre bu sene kapakta Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Jude Bellingham olacak. Oldukça iyi bir sezon geçiren oyuncu, aynı zamanda İngiltere Milli Takımı ile de iyi işlere imza atıyor.

Geçtiğimiz günlerde oyunun logosu da sızdırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde oyunun logosu da sızdırılmıştı.

EA SPORTS FC 25'e ait olduğu iddia edilen bir logo geçtiğimiz günlerde internete düşmüştü. Sosyal medyada birçok kullanıcı ise logoyu geçtiğimiz senenin oyunu olan EA SPORTS FC 24'e oldukça benzetmişti.

Ayrıca geçtiğimiz sene kapak yıldızı Erling Haaland olmuştu.

Ayrıca geçtiğimiz sene kapak yıldızı Erling Haaland olmuştu.

Birçok güzel gole imza atan ve Manchester City ile başarılı işlere imza atan futbolcu Erling Haaland, geçtiğimiz sene EA SPORTS FC 24'ün kapak yıldızı olarak yer almıştı.

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