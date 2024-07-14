EA FC 25’in Kapak Yıldızı Jude Bellingham Olabilir!
EA FC 25’in Kapak Yıldızı Jude Bellingham Olabilir!
EA SPORTS FC 25 için artık geri sayıma geçebiliriz. Yakın zamanda duyurusunun gelmesini beklediğimiz oyunun kapak yıldızı ise dünyaca ünlü futbolcu Jude Bellingham olabilir.
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EA SPORTS FC 25 yakın bir zamanda duyurulabilir.
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Real Madrid'in yıldızı kapakta olacak!
Geçtiğimiz günlerde oyunun logosu da sızdırılmıştı.
Ayrıca geçtiğimiz sene kapak yıldızı Erling Haaland olmuştu.
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