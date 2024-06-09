Dursun Özbek’ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a Sert Sözler: “Ali Bey Haddini Bilsin!”

'İki başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu. Kongrelerini izledik. Küfür, kafir, saldırma. Nasıl bir kongre olduğunu gördük. İki başkan adayı var, biri stadı terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı. Onlara tavsiyem gelsinler burada açtığımız sergiyi gezsinler. Cumhuriyetin kuruluşundan 1 yıl sonra Paris 1924 Olimpiyatları'na giden sporcuların yarısı ya Galatasaray Lisesi mezunu ya da öğrencisi. Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş, öğrenmiş olurlar.'

Türkiye Bankalar Birliğinden çıkmanın altyapısını hazırladıklarını anlatan Özbek, kendisinin 6 yıl önce Türkiye Bankalar Birliğinden çıkmayı gündeme getirdiğini belirterek, 'Bazı arkadaşlar yeni idrak ediyor. Bu da Galatasaray'ın bakışını gösteriyor.' dedi.

Özbek, 'Jose Mourinho, 'Rafa Silva Galatasaray'a yakın.' dedi. Sizin yorumunuz nedir?' sorusuna, 'Transfer çalışmalarımız devam ediyor, zaten çok önceden başladık. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Kamp dönemine yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz.' yanıtını verdi.