Dursun Özbek’ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a Sert Sözler: “Ali Bey Haddini Bilsin!”
Dursun Özbek’ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a Sert Sözler: “Ali Bey Haddini Bilsin!”
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik sözlerine sert yanıt verdi.
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Galatasaray Lisesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Yıldırım ve Koç'un canlı yayında "kayıkçı kavgası" yaptığını belirterek, "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin. Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki kez düşünsün. Ali Bey haddini bilsin. Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Lisesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Yıldırım ve Koç'un canlı yayında "kayıkçı kavgası" yaptığını belirterek, "Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok. Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin. Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken iki kez düşünsün. Ali Bey haddini bilsin. Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez." ifadelerini kullandı.
Özbek, Koç ve Yıldırım'ın kendisini Galatasaray'ın başarıları nedeniyle mi hedef aldığı yönündeki soru üzerine şunları kaydetti:
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