Dünyanın En Prestijli Ödülü Nobel'i Kazananlara Ne Kadar Ödül Veriliyor?
Dünyanın En Prestijli Ödülü Nobel'i Kazananlara Ne Kadar Ödül Veriliyor?
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Nobel Ödülleri bu sene de sahiplerini bulmaya başladı.
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Alfred Nobel, 1896 yılındaki vefatından önce, Nobel Ödülleri verilmesini vasiyet etmiş, ödüllerin "insanlığa hizmet edenlere" verilmesini söylemişti.
1901 yılında ilk Nobel Ödülü sahiplerini bulmuştu. İlk ödül verildiğinde, ödül miktarı kategori başına 150 bin 782 krondu.
Nobel Ödülü'nün miktarı, son yıllarda Vakıf tarafından birkaç kez değiştirildi. Bunda İsveç para biriminin değer kaybetmesi de etkiliydi.
Nobel Ödülü'nün 2024 yılındaki miktarı ise 11 milyon kron. Yani yaklaşık 986 bin dolar.
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