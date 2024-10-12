Dünyanın En Prestijli Ödülü Nobel'i Kazananlara Ne Kadar Ödül Veriliyor?

2024 Nobel Ödülleri tek tek sahiplerini buluyor. Dünyanın en prestijli ödülü olan Nobel, tıp, fizik, kimya, barış ve edebiyat gibi alanlarda sahiplerini buluyor.

Peki Nobel Ödülü'nü kazanan bir kişi, ne kadar ödül alıyor?

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