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Dünyanın En Prestijli Ödülü Nobel'i Kazananlara Ne Kadar Ödül Veriliyor?

Dünyanın En Prestijli Ödülü Nobel'i Kazananlara Ne Kadar Ödül Veriliyor?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
12.10.2024 - 12:24

2024 Nobel Ödülleri tek tek sahiplerini buluyor. Dünyanın en prestijli ödülü olan Nobel, tıp, fizik, kimya, barış ve edebiyat gibi alanlarda sahiplerini buluyor. 

Peki Nobel Ödülü'nü kazanan bir kişi, ne kadar ödül alıyor?

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Nobel Ödülleri bu sene de sahiplerini bulmaya başladı.

Nobel Ödülleri bu sene de sahiplerini bulmaya başladı.

Tıp, fizik, kimya, barış ve edebiyat alanlarında 1901 yılından beri verilen Nobel Ödülü, Nobel Vakfı tarafından veriliyor. 

Nobel Vakfı'nın kurucusu ise Alfred Nobel.

Alfred Nobel, 1896 yılındaki vefatından önce, Nobel Ödülleri verilmesini vasiyet etmiş, ödüllerin "insanlığa hizmet edenlere" verilmesini söylemişti.

Alfred Nobel, 1896 yılındaki vefatından önce, Nobel Ödülleri verilmesini vasiyet etmiş, ödüllerin "insanlığa hizmet edenlere" verilmesini söylemişti.

30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm'de açıklanan vasiyetnameyle, Alfred Nobel tarafından kurulan Nobel Derneği, bu prestijli ödülü vermeye başladı.

1901 yılında ilk Nobel Ödülü sahiplerini bulmuştu. İlk ödül verildiğinde, ödül miktarı kategori başına 150 bin 782 krondu.

1901 yılında ilk Nobel Ödülü sahiplerini bulmuştu. İlk ödül verildiğinde, ödül miktarı kategori başına 150 bin 782 krondu.

1901 kazananları ise şu şekildeydi;

  • İlk Nobel Fizik ödülü: Wilhelm Conrad Röntgen (Almanya)

  • İlk Nobel Kimya ödülü: Jacobus H. Vab’t Hoff (Almanya-Hollanda)

  • İlk Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülü: Emil von Behring (Almanya İmparatorluğu)

  • İlk Nobel Edebiyat ödülü: Sully Prudhomme (Fransa)

  • İlk Nobel Barış ödülü: Jean Henry Dunant (İsviçre), Frederic Passy (Fransa)

Nobel Ödülü'nün miktarı, son yıllarda Vakıf tarafından birkaç kez değiştirildi. Bunda İsveç para biriminin değer kaybetmesi de etkiliydi.

Nobel Ödülü'nün miktarı, son yıllarda Vakıf tarafından birkaç kez değiştirildi. Bunda İsveç para biriminin değer kaybetmesi de etkiliydi.

2012 yılında Nobel Vakfı'nın finansmanını güçlendirmeye yönelik bir uygulamaya geçilmiş ve ödül tutarı 10 milyon krondan 8 milyon krona düşürülmüştü.

2017 yılında ise ödül miktarı 8 milyon krondan 9 milyona çıkartıldı. 

2020'de ise Nobel Ödülü'nün miktarı 10 milyon krona çıkarıldı.

Nobel Ödülü'nün 2024 yılındaki miktarı ise 11 milyon kron. Yani yaklaşık 986 bin dolar.

Nobel Ödülü'nün 2024 yılındaki miktarı ise 11 milyon kron. Yani yaklaşık 986 bin dolar.

Tabii Nobel Ödülü'nün prestiji, ödülle aldığınız miktardan çok daha önemli!

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