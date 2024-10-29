Dünyanın En İyi Balık Şefi Michael Wollenberg Türkiye'de Trafik Kazasında Öldü

Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, karavanıyla Türkiye'de seyahat ederken İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Wollenberg, hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.