Dünyanın En İyi Balık Şefi Michael Wollenberg Türkiye'de Trafik Kazasında Öldü
Dünyanın En İyi Balık Şefi Michael Wollenberg Türkiye'de Trafik Kazasında Öldü
Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, karavanıyla Türkiye'de seyahat ederken İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Wollenberg, hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Dünyanın en iyi balık şefi seçilen Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg Türkiye’de karavanıyla geçirdiği trafik kazasında öldü.
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Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, kaza sırasında şef Michael Wollenberg'in yanında birlikte yaşadığı iki köpeği de bulunuyordu. Ancak köpeklerin durumuyla ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.
Haberi doğrulayan eski ortağı, ünlü şefin Kıbrıs'a yerleşmek istediğini belirterek, "Almanya'dan ve siyasetten bıkmıştı ve oradan başlamak istiyordu" açıklaması yaptı.
Michael Wollenberg bir zamanlar dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Özellikle Hamburg'da sanat, spor ve siyaset çevresi tarafından restoranları sıkça tercih edilenler arasındaydı.
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