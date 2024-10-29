Nasrallah'ın Ölümünden Sonra Hizbullah'ın Yeni Lideri Belli Oldu
Nasrallah'ın Ölümünden Sonra Hizbullah'ın Yeni Lideri Belli Oldu
Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah'ın yeni lider arayışı son buldu. Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım'ın Hizbullah'ın yeni lideri olduğu açıklandı.
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Hizbullah’ın yaptığı açıklamaya göre, Hizbullah Şura Konseyi Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçti.
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İsrail'in öldüğünü iddia ettiği Naim Kasım, İsrail'i hedef alan açıklamalarıyla biliniyor. Hizbullah’ın yeni Genel Sekreteri olarak seçilen Naim Kasım, kısa süre önce medyaya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun uzun zaman önce kara harekâtına başlamasına rağmen sahada kayda değer bir ilerleme sağlayamadığını ifade etti.
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