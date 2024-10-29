Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Nasrallah'ın Ölümünden Sonra Hizbullah'ın Yeni Lideri Belli Oldu

Nasrallah'ın Ölümünden Sonra Hizbullah'ın Yeni Lideri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.10.2024 - 13:03

Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah'ın yeni lider arayışı son buldu. Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Naim Kasım'ın Hizbullah'ın yeni lideri olduğu açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hizbullah’ın yaptığı açıklamaya göre, Hizbullah Şura Konseyi Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçti.

Hizbullah’ın yaptığı açıklamaya göre, Hizbullah Şura Konseyi Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçti.

İsrail'in öldüğünü iddia ettiği Naim Kasım, İsrail'i hedef alan açıklamalarıyla biliniyor. Hizbullah’ın yeni Genel Sekreteri olarak seçilen Naim Kasım, kısa süre önce medyaya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun uzun zaman önce kara harekâtına başlamasına rağmen sahada kayda değer bir ilerleme sağlayamadığını ifade etti.

İsrail'in öldüğünü iddia ettiği Naim Kasım, İsrail'i hedef alan açıklamalarıyla biliniyor. Hizbullah’ın yeni Genel Sekreteri olarak seçilen Naim Kasım, kısa süre önce medyaya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun uzun zaman önce kara harekâtına başlamasına rağmen sahada kayda değer bir ilerleme sağlayamadığını ifade etti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın