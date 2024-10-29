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Anket: Yeni Çözüm Süreci Hakkında Ne Düşünüyorsun?

Anket: Yeni Çözüm Süreci Hakkında Ne Düşünüyorsun?

Trex
Trex - Onedio Editörü
29.10.2024 - 11:20 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 11:34

Her şey Devlet Bahçeli'nin TBMM'de DEM Partililerle tokalaşmasıyla başladı. Ardından TBMM grup toplantısından Abdullah Öcalan'ı muhatap alıp ona seslendi. Ertesi hafta daha da ileri gidip Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti. Ardından ''yeni bir çözüm süreci başlıyor mu?'' tartışmaları başladı. Peki bu tartışmalarda siz ne taraftasınız?

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Öncelikle Kürt Sorunuyla ilgili kurulan cümlelerden hangisi size daha yakın?

Kürtlerin anadilde eğitim talebi hakkında ne düşünüyorsun?

İlk çözüm sürecini desteklemiş miydin?

Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet konuşmasını duyunca ilk tepkin ne oldu?

Sence Devlet Bahçeli yeni bir çözüm sürecini başlattı mı?

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Eğer bir çözüm süreci başlıyorsa...

Son 1 haftadaki tartışmalar sonunda oy vermeyi düşündüğün partide değişiklik oldu mu?

Sence seçim olsa hangisi 1.parti olur?

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