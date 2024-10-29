Anket: Yeni Çözüm Süreci Hakkında Ne Düşünüyorsun?

Her şey Devlet Bahçeli'nin TBMM'de DEM Partililerle tokalaşmasıyla başladı. Ardından TBMM grup toplantısından Abdullah Öcalan'ı muhatap alıp ona seslendi. Ertesi hafta daha da ileri gidip Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti. Ardından ''yeni bir çözüm süreci başlıyor mu?'' tartışmaları başladı. Peki bu tartışmalarda siz ne taraftasınız?