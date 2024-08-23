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Dünyanın En Büyük İkinci Elması Bulundu: Değerini Ne Siz Sorun Ne Biz Söyleyelim!

Dünyanın En Büyük İkinci Elması Bulundu: Değerini Ne Siz Sorun Ne Biz Söyleyelim!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.08.2024 - 16:48

Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu. Botsvana'da faaliyet gösteren Kanadalı Lucara Diamond firması, 2 bin 492 karatlık bir elmas bulduklarını açıkladı. Elmasın değerini ise ne siz sorun ne biz söyleyelim!

Kaynak: BBC

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Bugüne kadar keşfedilen en büyük ikinci elmas, Botsvana'da Kanadalı bir şirket tarafından bulundu.

Bugüne kadar keşfedilen en büyük ikinci elmas, Botsvana'da Kanadalı bir şirket tarafından bulundu.

Lucara Diamond, yaptığı basın açıklamasında dünyanın en büyük ikinci elmasını bulduklarını açıkladı. Elmas, Botsvana'nın başkenti Gaborone'ye yakın bir maden olan Karowe madeninde bulundu.

Dünyanın ikinci en büyük elmasının 2 bin 492 karatlık olduğu açıklandı.

Dünyanın ikinci en büyük elmasının 2 bin 492 karatlık olduğu açıklandı.

Şirketinin yaptığı açıklamada konuşan Lucara’nın Genel Müdürü William Lamb, “Bu olağanüstü 2 bin 492 karatlık elmasın bulunmasından dolayı son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Elmas, X-ray teknolojisi kullanılarak çıkartıldı. Bu teknoloji sayesinde büyük mücevherler parçalanmadan çıkartılabiliyor.

Elmas, X-ray teknolojisi kullanılarak çıkartıldı. Bu teknoloji sayesinde büyük mücevherler parçalanmadan çıkartılabiliyor.

BBC'nin aktardığı habere göre, X-ray teknolojisi 2017 yılından beri maden ocaklarında kullanılıyor.

Dünyanın en büyük elması ise Güney Afrika'da bulunan 3 bin 106 karatlık Cullian elmasıydı.

Dünyanın en büyük elması ise Güney Afrika'da bulunan 3 bin 106 karatlık Cullian elmasıydı.

Bu elmas, tam dokuz ayrı taşa kesilmiş ve elmasların birçoğu İngiliz Kraliyet Mücevherleri arasında yerini almıştı.

Öte yandan Botsvana'da 2019 yılında bulunan büyük bir elmas, Fransız moda devi Louis Vuitton tarafından satın alınmıştı.

Firma, elmasın değeri hakkında resmi bir açıklamada bulunmamış olsa da iddialar, elmasın değerinin 40 milyon dolardan fazla olabileceği yönünde!

Firma, elmasın değeri hakkında resmi bir açıklamada bulunmamış olsa da iddialar, elmasın değerinin 40 milyon dolardan fazla olabileceği yönünde!
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