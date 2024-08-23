Dünyanın En Büyük İkinci Elması Bulundu: Değerini Ne Siz Sorun Ne Biz Söyleyelim!
Dünyanın En Büyük İkinci Elması Bulundu: Değerini Ne Siz Sorun Ne Biz Söyleyelim!
Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu. Botsvana'da faaliyet gösteren Kanadalı Lucara Diamond firması, 2 bin 492 karatlık bir elmas bulduklarını açıkladı. Elmasın değerini ise ne siz sorun ne biz söyleyelim!
Kaynak: BBC
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugüne kadar keşfedilen en büyük ikinci elmas, Botsvana'da Kanadalı bir şirket tarafından bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın ikinci en büyük elmasının 2 bin 492 karatlık olduğu açıklandı.
Elmas, X-ray teknolojisi kullanılarak çıkartıldı. Bu teknoloji sayesinde büyük mücevherler parçalanmadan çıkartılabiliyor.
Dünyanın en büyük elması ise Güney Afrika'da bulunan 3 bin 106 karatlık Cullian elmasıydı.
Firma, elmasın değeri hakkında resmi bir açıklamada bulunmamış olsa da iddialar, elmasın değerinin 40 milyon dolardan fazla olabileceği yönünde!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın