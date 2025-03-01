Dünyanın Dört Bir Yanından Ramazan Kutlama Mesajları Gelmeye Başladı
Dünyanın Dört Bir Yanından Ramazan Kutlama Mesajları Gelmeye Başladı
Tüm İslam ailemini saran Ramazan heyecanına dünya ortak oldu. Avrupa'daki futbol kulüpleri, siyasiler, ünlü isimler ve milyonlarca kişi Ramazan kutlama mesajları yayınladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yayınlanan bazı mesajları sizin için derledik. Bu vesile ile bir kez daha kutlayalım, 'Hoş Geldin ya Şehri Ramazan'
İşte, sosyal medyadan gelen Ramazan kutlama mesajları...
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Alman spor kulübü FC Bayern München, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarının Ramazanını kutladı.
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Apple CEO'su Tim Cook, tüm dünyanın Ramazanını kutladı.
Oxford Üniversitesi de Ramazanı kutlayan herkes için bir kutlama mesajı yayınladı.
Almanya'nın Borussia Dortmund kulübünden kutlama mesajı geldi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X üzerinden Ramazanı kutluyan siyasiler arasındaydı.
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İngiltere'nin Manchester City kulübü de tüm dünya için kutlama yayınlayanlar kulüpler arasındaydı.
İngiltere Premier League'deki Arsenal Futbol Kulübü, güvenli bir Ramazan diledi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslümanlara 'mübarek Ramazan' diledi
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi web sitesinin X hesabı The Royal Family da huzurlu bir Ramazan diledi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin dış politika danışmanı Ramazan ayında Andrii Sybiha, barış temenni etti.
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Milano İtalya'da kurulan Inter Kulübü de Ramazan'ı kutladı.
ABD'li boksör Jake Paul, Orta Doğu'ya bereket ve barış diledi.
Real Madrid'de forma giyen Sierre Leone kökenli Alman futbolcu Antonio Rüdiger, huzur dileyenler arasındaydı.
NBA'de Pasifik Grubu'nda yer alan San Francisco, Kaliforniya takımı Golden State Warriors da Ramazanı kutladı.
İngiliz profesyonel futbol kulübü Chelsea, herkesin Ramazanını kutladı.
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Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yer alan futbol kulübü Feyenoord Rotterdam, tüm dünyanın Ramazanını kutladı.
İngiliz futbol kulübü Tottenham Hotspur da hayranlarının Ramazanını kutlamayı unutmadı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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