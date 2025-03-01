Dünyanın Dört Bir Yanından Ramazan Kutlama Mesajları Gelmeye Başladı

Tüm İslam ailemini saran Ramazan heyecanına dünya ortak oldu. Avrupa'daki futbol kulüpleri, siyasiler, ünlü isimler ve milyonlarca kişi Ramazan kutlama mesajları yayınladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yayınlanan bazı mesajları sizin için derledik. Bu vesile ile bir kez daha kutlayalım, 'Hoş Geldin ya Şehri Ramazan'

İşte, sosyal medyadan gelen Ramazan kutlama mesajları...