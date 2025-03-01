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Dünyanın Dört Bir Yanından Ramazan Kutlama Mesajları Gelmeye Başladı

Dünyanın Dört Bir Yanından Ramazan Kutlama Mesajları Gelmeye Başladı

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.03.2025 - 14:16 Son Güncelleme: 01.03.2025 - 14:17

Tüm İslam ailemini saran Ramazan heyecanına dünya ortak oldu. Avrupa'daki futbol kulüpleri, siyasiler, ünlü isimler ve milyonlarca kişi Ramazan kutlama mesajları yayınladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yayınlanan bazı mesajları sizin için derledik. Bu vesile ile bir kez daha kutlayalım, 'Hoş Geldin ya Şehri Ramazan' 

İşte, sosyal medyadan gelen Ramazan kutlama mesajları...

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Alman spor kulübü FC Bayern München, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarının Ramazanını kutladı.

Alman spor kulübü FC Bayern München, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarının Ramazanını kutladı.
twitter.com

'Dünyanın dört bir yanında kutlama yapan tüm FC Bayern taraftarlarına Ramazan Bayramı kutlu olsun!'

Apple CEO'su Tim Cook, tüm dünyanın Ramazanını kutladı.

Apple CEO'su Tim Cook, tüm dünyanın Ramazanını kutladı.

'Dünyanın dört bir yanında Ramazan'ı kutlayan herkese Ramazan Mübarek olsun!'

Oxford Üniversitesi de Ramazanı kutlayan herkes için bir kutlama mesajı yayınladı.

Oxford Üniversitesi de Ramazanı kutlayan herkes için bir kutlama mesajı yayınladı.
twitter.com

'Bu ayı kutlayan herkese Ramazan Bayramı mübarek olsun'

Almanya'nın Borussia Dortmund kulübünden kutlama mesajı geldi.

Almanya'nın Borussia Dortmund kulübünden kutlama mesajı geldi.
twitter.com

'Dünyadaki tüm Müslüman ailemize Ramazan Mübarek olsun!'

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X üzerinden Ramazanı kutluyan siyasiler arasındaydı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X üzerinden Ramazanı kutluyan siyasiler arasındaydı.
twitter.com

'Mübarek Ramazan ayında Birleşik Krallık’taki ve dünyadaki tüm Müslüman topluluklara en içten dileklerimi gönderiyorum.

Ramazan Mübarek olsun.'

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İngiltere'nin Manchester City kulübü de tüm dünya için kutlama yayınlayanlar kulüpler arasındaydı.

İngiltere'nin Manchester City kulübü de tüm dünya için kutlama yayınlayanlar kulüpler arasındaydı.
twitter.com

'Dünyanın dört bir yanında kutlayan herkese Ramazan kutlu olsun!'

İngiltere Premier League'deki Arsenal Futbol Kulübü, güvenli bir Ramazan diledi.

İngiltere Premier League'deki Arsenal Futbol Kulübü, güvenli bir Ramazan diledi.
twitter.com

'Bu ayı kutlayan herkese güvenli ve bereketli bir Ramazan diliyoruz'

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslümanlara 'mübarek Ramazan' diledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslümanlara 'mübarek Ramazan' diledi

'Bu gece güneş batarken, Kanada'daki ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar kutsal Ramazan ayının başlangıcını kutluyor.

Düşünen, dua eden ve değerli arkadaşları ve aileleriyle birlikte iftarın tadını çıkaran herkese en iyi dileklerimi gönderiyorum.

Ramazan Mübarek Olsun!'

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi web sitesinin X hesabı The Royal Family da huzurlu bir Ramazan diledi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi web sitesinin X hesabı The Royal Family da huzurlu bir Ramazan diledi.
twitter.com

'İngiltere, İngiliz Milletler Topluluğu ve tüm dünyadaki Müslümanlara mübarek ve huzurlu bir Ramazan diliyorum.'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin dış politika danışmanı Ramazan ayında Andrii Sybiha, barış temenni etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin dış politika danışmanı Ramazan ayında Andrii Sybiha, barış temenni etti.
twitter.com

'Mübarek ayın başlamasıyla birlikte tüm Müslümanların Ramazan’ı mübarek olsun. Ukrayna’daki Müslümanlar, Rusya’nın tam kapsamlı savaşı sırasında üst üste dördüncü kez Ramazan ayını kutluyorlar. Ukrayna’da ve dünyada adil bir barış için edilen tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Tüm İslam inananlarına huzur, Allah’ın rahmeti ve barış temenni ediyorum.'

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Milano İtalya'da kurulan Inter Kulübü de Ramazan'ı kutladı.

Milano İtalya'da kurulan Inter Kulübü de Ramazan'ı kutladı.
twitter.com

'Nerazzurra ailesinden Ramazan Mübarek olsun'

ABD'li boksör Jake Paul, Orta Doğu'ya bereket ve barış diledi.

ABD'li boksör Jake Paul, Orta Doğu'ya bereket ve barış diledi.
twitter.com

'Orta Doğu’daki herkes için bereket, cömertlik ve umarım barış dolu bir ay olur. Dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan’ı mübarek olsun.'

Real Madrid'de forma giyen Sierre Leone kökenli Alman futbolcu Antonio Rüdiger, huzur dileyenler arasındaydı.

Real Madrid'de forma giyen Sierre Leone kökenli Alman futbolcu Antonio Rüdiger, huzur dileyenler arasındaydı.
twitter.com

'Tüm Müslüman kardeşlerime hayırlı ve huzurlu bir Ramazan diliyorum! Bu mübarek ayın sizlere mutluluk, huzur ve sayısız bereket getirmesini dilerim.'

NBA'de Pasifik Grubu'nda yer alan San Francisco, Kaliforniya takımı Golden State Warriors da Ramazanı kutladı.

NBA'de Pasifik Grubu'nda yer alan San Francisco, Kaliforniya takımı Golden State Warriors da Ramazanı kutladı.
twitter.com

'Ramazan mübarek olsun'

İngiliz profesyonel futbol kulübü Chelsea, herkesin Ramazanını kutladı.

İngiliz profesyonel futbol kulübü Chelsea, herkesin Ramazanını kutladı.
twitter.com

'Chelsea Futbol Kulübü'ndeki herkesin Ramazanı mübarek olsun!'

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Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yer alan futbol kulübü Feyenoord Rotterdam, tüm dünyanın Ramazanını kutladı.

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yer alan futbol kulübü Feyenoord Rotterdam, tüm dünyanın Ramazanını kutladı.
twitter.com

'Tüm dünyada Ramazan mübarek olsun'

İngiliz futbol kulübü Tottenham Hotspur da hayranlarının Ramazanını kutlamayı unutmadı.

İngiliz futbol kulübü Tottenham Hotspur da hayranlarının Ramazanını kutlamayı unutmadı.
twitter.com

'Ramazan Bayramınızı dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm hayranlarımıza Mübarek olsun!'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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