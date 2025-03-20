Dünyadaki Bütün Okyanuslar Buz Tutsaydı Neler Olurdu?

Güneş ışığının azalması, atmosferin sıcaklığının dramatik şekilde düşmesi ve okyanus akıntılarının durması, dünyanın hızla bir buz çağına sürüklenmesine neden olabilir. Böyle bir senaryoda dünya, tarihindeki en büyük ekolojik yıkımlardan biriyle karşı karşıya kalırdı. Okyanusların donmasıyla birlikte gezegenin yüzeyi dev bir aynaya dönüşürdü.

Kar ve buz, güneş ışığını büyük ölçüde yansıtan yüzeylere sahiptir. Bu da gezegenin daha fazla soğumasına neden olur ve dünya, kendini soğuk hava döngüsüne hapseder. Daha fazla buz, daha fazla ışık yansıtma anlamına gelir ve bu da gezegenin daha da soğumasına neden olur. Okyanuslar artık ısıyı depolayamadığı için gezegenin genel sıcaklığı hızla düşer ve dünya, yaşanamaz hale gelmeye başlar.