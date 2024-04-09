Dünyada İlk Kez Fenerbahçe Taraftarına Sunuldu: Fanself, Kişiselleştirme Deneyimi Sunuyor

Sporseverlerin, sporcu ve kulüplerle arasındaki bir köprü olarak bağ kuran bu platform, 2024 yılında kuruldu.

Fanself, ilk olarak Fenerbahçe Spor Kulübü ile işbirliğine giderken, taraftarlara, hayranı oldukları sporcuların imzalı ürünlerini “Kişiselleştirme” seçeneğiyle sunuyor.