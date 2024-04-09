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Dünyada İlk Kez Fenerbahçe Taraftarına Sunuldu: Fanself, Kişiselleştirme Deneyimi Sunuyor

Dünyada İlk Kez Fenerbahçe Taraftarına Sunuldu: Fanself, Kişiselleştirme Deneyimi Sunuyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 17:30

Fenerbahçe taraftarları, yeni iş ortağı Fanself platformuyla imzalı formalarında 'Kişiselleştirme' seçeneği bulacak. Dünyada ilk kez Fenerbahçe Spor Kulübü ile Fanself ortaklığında gerçekleşen projede, taraftarlara eşsiz bir deneyim sunuluyor.

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Fanself, Fenerbahçe taraftarlarına dünyada ilk kez imzalı formalarını "Kişiselleştirme" olanağı sunacak.

Fanself, Fenerbahçe taraftarlarına dünyada ilk kez imzalı formalarını "Kişiselleştirme" olanağı sunacak.

Fenerbahçe'nin yeni iş ortağı Fanself, 2023-2024 sezonunun kalan kısmında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın ikinci "Şort Sponsoru" oldu.

Fenerbahçe'nin yeni iş ortağı Fanself, 2023-2024 sezonunun kalan kısmında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın ikinci "Şort Sponsoru" oldu.

Fanself logosu, sezon sonuna kadar Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı maç şortlarının sağ arka kısmında yer alacak.

Fanself nedir?

Fanself nedir?

Sporseverlerin, sporcu ve kulüplerle arasındaki bir köprü olarak bağ kuran bu platform, 2024 yılında kuruldu. 

Fanself, ilk olarak Fenerbahçe Spor Kulübü ile işbirliğine giderken, taraftarlara, hayranı oldukları sporcuların imzalı ürünlerini “Kişiselleştirme” seçeneğiyle sunuyor.

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