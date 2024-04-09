Dünyada İlk Kez Fenerbahçe Taraftarına Sunuldu: Fanself, Kişiselleştirme Deneyimi Sunuyor
Dünyada İlk Kez Fenerbahçe Taraftarına Sunuldu: Fanself, Kişiselleştirme Deneyimi Sunuyor
Fenerbahçe taraftarları, yeni iş ortağı Fanself platformuyla imzalı formalarında 'Kişiselleştirme' seçeneği bulacak. Dünyada ilk kez Fenerbahçe Spor Kulübü ile Fanself ortaklığında gerçekleşen projede, taraftarlara eşsiz bir deneyim sunuluyor.
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Fanself, Fenerbahçe taraftarlarına dünyada ilk kez imzalı formalarını "Kişiselleştirme" olanağı sunacak.
Fenerbahçe'nin yeni iş ortağı Fanself, 2023-2024 sezonunun kalan kısmında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın ikinci "Şort Sponsoru" oldu.
Fanself nedir?
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