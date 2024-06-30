Dünyaca Ünlü Sanatçıların İlham Perilerini Resmetme Şekillerini Görmelisiniz!
Dünyaca Ünlü Sanatçıların İlham Perilerini Resmetme Şekillerini Görmelisiniz!
Sanatçılar tutkulu insanlardır bu yüzden de hislerine ve duygularına tamamen teslim olma eğilimindedirler. Hatta bazıları aynı anda birkaç kişiyi sevebilecek kadar büyük bir kalbe sahiptir. Hadi hangi ünlü ressam, heykeltıraş ve fotoğrafçıların ilhamlarını tek bir kadınla sınırlayamadıklarını hep birlikte öğrenelim...👇
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Fanny Cornforth ve Dante Gabriel Rossetti
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Fanny Cornforth, Elizabeth Siddal ile evliliğine rağmen Dante Gabriel Rossetti'nin hem modeli hem de sevgilisiydi.
Camille Claudel ve Auguste Rodin
Marie-Thérèse Walter ve Pablo Picasso
Lydia Delectorskaya ve Henri Matisse
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Dorothy Norman ve Alfred Stieglitz
Helga Testorf ve Andrew Wyeth
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