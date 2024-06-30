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Dünyaca Ünlü Sanatçıların İlham Perilerini Resmetme Şekillerini Görmelisiniz!

Dünyaca Ünlü Sanatçıların İlham Perilerini Resmetme Şekillerini Görmelisiniz!

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 10:31

Sanatçılar tutkulu insanlardır bu yüzden de hislerine ve duygularına tamamen teslim olma eğilimindedirler. Hatta bazıları aynı anda birkaç kişiyi sevebilecek kadar büyük bir kalbe sahiptir. Hadi hangi ünlü ressam, heykeltıraş ve fotoğrafçıların ilhamlarını tek bir kadınla sınırlayamadıklarını hep birlikte öğrenelim...👇

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Fanny Cornforth ve Dante Gabriel Rossetti

Fanny Cornforth ve Dante Gabriel Rossetti

Fanny Cornforth, Elizabeth Siddal ile evliliğine rağmen Dante Gabriel Rossetti'nin hem modeli hem de sevgilisiydi.

Fanny Cornforth, Elizabeth Siddal ile evliliğine rağmen Dante Gabriel Rossetti'nin hem modeli hem de sevgilisiydi.

Siddal'ın ölümünden sonra Cornforth Rossetti'nin yanına taşındı, ancak Rossetti'nin ailesi ve arkadaşlarının karşı çıkmasıyla karşılaştı. Cornforth, Rossetti'nin sağlığı bozulana kadar ona sadık kaldı ve Rossetti, yolları ayrıldıktan sonra bile ona bakılmasını sağladı.

Camille Claudel ve Auguste Rodin

Camille Claudel ve Auguste Rodin

Camille Claudel, Auguste Rodin'in modeli ve sevgilisi olan yetenekli bir heykeltıraştı. Aralarındaki derin bağa rağmen Rodin, Rose Beuret ile uzun süreli ilişkisini sürdürdü. Claudel'in Rodin'le ilişkisi ailesiyle sürtüşmeye neden oldu ve sonunda sona erdi, ancak birkaç yıl boyunca profesyonel olarak işbirliği yapmaya devam ettiler.

Marie-Thérèse Walter ve Pablo Picasso

Marie-Thérèse Walter ve Pablo Picasso

Marie-Thérèse Walter 1927 yılında Picasso ile tanıştı ve Picasso Olga Khokhlova ile evliyken onun ilham perisi ve sevgilisi oldu. Walter'ın Picasso ile ilişkisi, kızları Maya'nın doğumuyla sonuçlandı. Aralarındaki derin bağa rağmen Picasso başka kadınlarla görüşmeye devam etti ve romantik ilişkileri 1940 yılında sona erdi, ancak iletişim halinde kaldılar.

Lydia Delectorskaya ve Henri Matisse

Lydia Delectorskaya ve Henri Matisse

Lydia Delectorskaya 1932 yılında Henri Matisse için çalışmaya başladı ve daha sonra onun ilham perisi oldu. Aralarındaki yakın profesyonel ilişki Matisse'in eşinin onu terk etmesine yol açtı. Delectorskaya Matisse'e yardımcı olmak için geri döndü ve ölümüne kadar birlikte kaldılar ve onun sanatsal sürecinde çok önemli bir rol oynadı.

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Dorothy Norman ve Alfred Stieglitz

Dorothy Norman ve Alfred Stieglitz

Dorothy Norman 1927 yılında Alfred Stieglitz ile tanıştı ve her ikisi de evli olmasına rağmen onun öğrencisi ve sevgilisi oldu. İlişkileri Stieglitz'in 1946'daki ölümüne kadar sürdü. Norman'ın evliliğinin beş yıl sonra boşanmayla sonuçlanması, Stieglitz ile ilişkisinin kalıcı etkisinin altını çizer.

Helga Testorf ve Andrew Wyeth

Helga Testorf ve Andrew Wyeth

Helga Testorf, Andrew Wyeth için 15 yıl boyunca 240 esere ilham veren gizli bir ilham perisiydi. Wyeth, ilişkilerini karısı Betsy de dahil olmak üzere herkesten gizledi. Eşi daha sonra ilişkilerini doğrulamadan Testorf'un sağladığı sanatsal ilhamı doğruladı.

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