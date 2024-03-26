Dünya Metropolü İstanbul'un Belediyecilik Tarihi! Kimler Geldi Kimler Geçti? Kimler İz Bıraktı?

Konstantiniyye, Konstantinapolis, Est-en-Poli, Şehr-i İstanbul, Babıali, Payitaht…

Tarih boyunca pek çok medeniyet tarafından, pek çok şekilde anıldı bu şehir. Napolyon’un söylediği rivayet edilen, “Dünyanın Başkenti”

İslam Peygamberi’nin kendi ümmetine müjdelediği kabul edilen şehir.

İmparatorlukların başkenti, insanlık medeniyetinin en eski yerleşkelerinden. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük megapolü. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi.

Bakalım geride bıraktığımız yarım asırlık dilimde İstanbul’da Türkiye’nin de kaderini etkileyen hangi siyasi gelişmeler yaşanmış?