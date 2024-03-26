Dünya Metropolü İstanbul'un Belediyecilik Tarihi! Kimler Geldi Kimler Geçti? Kimler İz Bıraktı?
Dünya Metropolü İstanbul'un Belediyecilik Tarihi! Kimler Geldi Kimler Geçti? Kimler İz Bıraktı?
Konstantiniyye, Konstantinapolis, Est-en-Poli, Şehr-i İstanbul, Babıali, Payitaht…
Tarih boyunca pek çok medeniyet tarafından, pek çok şekilde anıldı bu şehir. Napolyon’un söylediği rivayet edilen, “Dünyanın Başkenti”
İslam Peygamberi’nin kendi ümmetine müjdelediği kabul edilen şehir.
İmparatorlukların başkenti, insanlık medeniyetinin en eski yerleşkelerinden. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük megapolü. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi.
Bakalım geride bıraktığımız yarım asırlık dilimde İstanbul’da Türkiye’nin de kaderini etkileyen hangi siyasi gelişmeler yaşanmış?
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İstanbul’da yerel siyaset 1960’larda başlıyor. İlk yerel seçimler 1963’te yapıldı. 63 ve 68 seçimlerini Adalet Partisi adayları kazandı. 1973 seçimlerinde ise Ecevit ile çehresini değiştiren CHP, Ahmet İsvan ile İstanbul’u almayı başardı.
Darbe sonrası tüm siyasi partiler kapatılıp yeni partiler kuruldu. Türkiye de bu yıllarda Turgut Özal ve Anavatan Partisi ile tanıştı.
1989 Seçimleri’nde SHP adayı Nurettin Sözen’e mağlup oldu. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’nün saygın kimliği halkta karşılık buluyordu. Özellikle yolsuzluk, usulsüzlük gibi konularda sosyal demokratların daha şeffaf yönetimler sergilediğine inanılmaya başlandı.
Göknel’in eşi Nurdan Hanım, kocasının boşanma teklifini içine sindiremedi. Ergün Göknel’in İSKİ’de Sekreterliğini yapan genç bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince iyice çılgına döndü. Bir kadının kırılan gururu, kıyameti kopartacaktı.
1994 Yerel Seçimleri’nde birçok önemli merkezi kazanan Refah, en büyük kazanımını ise İstanbul’da elde etti.
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Kendisine yönelen ilginin farkında olan Erdoğan, şehir şehir gezip nabız yoklamaya başladı. 1997 yılında eşinin memleketi Siirt’e gitti. Burada okuduğu şiir hem kendi hayatını hem de Türkiye’nin siyasi geleceğini doğrudan etkileyecekti.
2004, 2009 ve 2014’te tam üç defa Ak Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Topbaş, bu görevini aralıksız 13 yıl boyunca sürdürdü.
2018’in son günlerinde, Türkiye, adı sanı pek duyulmamış bir ilçe belediye başkanı ile tanıştı. CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlediği bu isim Trabzonlu bir müteahhitti.
Neticede sabah 7 sularında Anadolu Ajansı da İmamoğlu’nun İstanbul’da seçimi kazandığını tescilledi. Buna rağmen, iktidarın baskısıyla seçim sonuçları kabul edilmeyerek yenilenmesine karar verildi.
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