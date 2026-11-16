Düğüne Gelecek Akraba Bile Kiralanabiliyor: Japonların İlginç Hizmeti

Müşteri ebeveyn, kardeş, eş ya da sevgili rolü için ücretli bir aktör kiralıyor. Yaş, vücut tipi ve giyim tarzı gibi tercihler önceden belirtilebiliyor. Buluşma yeri bir etkinlik mekanı, müşterinin evi ya da gitmek istediği başka bir yer olabiliyor.

Kiralanan kişiler tören ve toplantılara eşlik ediyor, arkadaş olarak etkinliklere katılıyor ya da tatile çıkıyor. Evli olmayanlar bir günlüğüne eş veya sevgili sahibi olabiliyor, evli olanlar ise izin günlerinde kardeş ya da arkadaş rolüyle vakit geçirebiliyor. Bazı müşteriler aile kurmanın nasıl hissettirdiğini denemek için de bu hizmeti kullanıyor.

Hizmet birkaç saatlik görüşmelerden bütün bir günlük etkinliklere kadar uzanabiliyor.