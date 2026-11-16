Düğüne Gelecek Akraba Bile Kiralanabiliyor: Japonların İlginç Hizmeti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Japonya'da para karşılığında aile üyesi, arkadaş ya da sevgili rolü oynayan aktörler kiralanabiliyor. Müşteri yaş, vücut tipi ve giyim tarzı gibi tercihlerini belirtiyor, kiralanan kişi de tören, toplantı ya da gezilerde yanında duruyor. Hizmetin arkasında tek kişilik hanelerin artması ve klasik aile düzeninden sapmaya duyulan çekince gösteriliyor. Kullananların çoğu esnekliği ve sorumluluk gerektirmemesini sevse de gerçek yakınlara yalan söylemek suçluluk yaratabiliyor.
Kiralık aile hizmetinde müşteri istediği rol için bir aktör seçiyor.
Hizmetin arkasında yalnızlık ve toplumsal baskı olduğu düşünülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın