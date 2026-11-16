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Düğüne Gelecek Akraba Bile Kiralanabiliyor: Japonların İlginç Hizmeti

Düğüne Gelecek Akraba Bile Kiralanabiliyor: Japonların İlginç Hizmeti

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 22:01
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Japonya'da para karşılığında aile üyesi, arkadaş ya da sevgili rolü oynayan aktörler kiralanabiliyor. Müşteri yaş, vücut tipi ve giyim tarzı gibi tercihlerini belirtiyor, kiralanan kişi de tören, toplantı ya da gezilerde yanında duruyor. Hizmetin arkasında tek kişilik hanelerin artması ve klasik aile düzeninden sapmaya duyulan çekince gösteriliyor. Kullananların çoğu esnekliği ve sorumluluk gerektirmemesini sevse de gerçek yakınlara yalan söylemek suçluluk yaratabiliyor.

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Kiralık aile hizmetinde müşteri istediği rol için bir aktör seçiyor.

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Müşteri ebeveyn, kardeş, eş ya da sevgili rolü için ücretli bir aktör kiralıyor. Yaş, vücut tipi ve giyim tarzı gibi tercihler önceden belirtilebiliyor. Buluşma yeri bir etkinlik mekanı, müşterinin evi ya da gitmek istediği başka bir yer olabiliyor.

Kiralanan kişiler tören ve toplantılara eşlik ediyor, arkadaş olarak etkinliklere katılıyor ya da tatile çıkıyor. Evli olmayanlar bir günlüğüne eş veya sevgili sahibi olabiliyor, evli olanlar ise izin günlerinde kardeş ya da arkadaş rolüyle vakit geçirebiliyor. Bazı müşteriler aile kurmanın nasıl hissettirdiğini denemek için de bu hizmeti kullanıyor.

Hizmet birkaç saatlik görüşmelerden bütün bir günlük etkinliklere kadar uzanabiliyor.

Hizmetin arkasında yalnızlık ve toplumsal baskı olduğu düşünülüyor.

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Çalışma, başarı ve aile yapısı konusundaki normlardan sapmak Japonya'da damgalanabiliyor. Eski düzende baba çalışıyor, anne evde duruyordu. Bugün insanlar daha geç evleniyor, daha az çocuk sahibi oluyor ve iş bulmakta zorlanıyor.

Birçok kişi ebeveynleriyle, ev arkadaşlarıyla ya da yalnız yaşıyor. Yetişkinlikte doğal yoldan arkadaş edinmek de zorlaşıyor. Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, 2040'a kadar tek kişilik hanelerin Japonya'daki hanelerin neredeyse yüzde 40'ını oluşturmasını bekliyor.

Hizmet yüz kurtarmak ve geçici sosyal destek bulmak için kullanılıyor. Müşteriler bağsız ve esnek yapısını beğeniyor. Gerçek aile ve arkadaşlara yalan söylemek ise suçluluk yaratabiliyor, gerçeğin ortaya çıkması da yalnız gitmekten daha tuhaf bir durum doğurabiliyor. 2019'da 1.400 kişiyle yapılan bir ankette en büyük çekince yalan söylemek olarak öne çıktı.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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