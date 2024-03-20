Dua Lipa'nın Su Altı Dünyasıyla Buluşması: Yeni Albümünün Kapağındaki Detay, Tüylerinizi Diken Diken Edecek

Ünlü İngiliz ve Arnavut şarkıcı Dua Lipa geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni albümünün fragmanıyla tüylerimizi diken diken etti. Başarılı şarkıcı 'Radical Optimism' ismini verdiği albümünü 24 Mart'ta dinleyicilerle buluşturmayı planlıyor. Bu fragmanın etkileyici olmasının sebebi ise Dua Lipa'nın bir köpek balığıyla aynı suda beraber yüzmesi. Gerilmeye hazırsanız sizi içeriğimizin devamına alalım.👇