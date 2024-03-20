Dua Lipa'nın Su Altı Dünyasıyla Buluşması: Yeni Albümünün Kapağındaki Detay, Tüylerinizi Diken Diken Edecek
Dua Lipa'nın Su Altı Dünyasıyla Buluşması: Yeni Albümünün Kapağındaki Detay, Tüylerinizi Diken Diken Edecek
Kaynak: https://variety.com/2024/music/news/d...
Ünlü İngiliz ve Arnavut şarkıcı Dua Lipa geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni albümünün fragmanıyla tüylerimizi diken diken etti. Başarılı şarkıcı 'Radical Optimism' ismini verdiği albümünü 24 Mart'ta dinleyicilerle buluşturmayı planlıyor. Bu fragmanın etkileyici olmasının sebebi ise Dua Lipa'nın bir köpek balığıyla aynı suda beraber yüzmesi. Gerilmeye hazırsanız sizi içeriğimizin devamına alalım.👇
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Geçtiğimiz günlerde Dua Lipa, üçüncü albümünün fragmanını yayınladı. Variety'e verdiği röportajda bu albümün yapım aşamasında neler oldu neler bitti her şeyi anlattı.
Bu albümden beklentisinin bir önceki albümü 'Future Nostalgia'dan daha yüksek olduğunu söyledi Lipa. Albümde olumlu şarkılar yazmak için kendine meydan okumuş.
"Houdini" ve "Training Season" isimli lider single'ları yayınlayarak, dinleyenlere albümünün genel temposu ve melodisinin nasıl olacağı hakkında ipucu verdi.
Albümün isminin neden 'Radical Optimism' olmasının altında yatan ilham kaynağının ise her deneyimden bir ders çıkarmak ve bir şeyler öğrenmek ile ilgili olduğunu söyledi.
"Son birkaç yılda bende gerçekten yankı uyandıran bir şey gibi geldi." diyor Dua Lipa. İyi veya kötü yaşadığı her durumu kendine bir hediye olarak gördüğünü çünkü bu onu daha güçlü büyüyen bir insan haline getirdiğini söyledi.
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Röportajda albüm kapağının çarpıcı olmasına yönelik sorulan bir soruya Lipa beklenmedik bir cevap verdi. Normalde köpekbalıkları denizlerin en tehlikeli yırtıcılarından biri ya hani, insan aksiyon dolu hikayeler bekliyor haliyle.
Ancak Dua Lipa'nın dediğine göre, görsel hakkında hissettiklerinin radikal iyimserlikten ibaretmiş. "Derin sulardayım, bir köpekbalığıyla yan yanayım ve bu süre boyunca sakinliğimi ve soğukkanlılığımı koruyorum." diyerek görseldeki köpekbalığının kanlı canlı olduğunu belirtiyor.
Bu durum onun için radikal iyimserlik demekmiş. Çünkü albümle ilgili her şey kaosun içinde olmak ve baştan sona ayaklarını yere sağlam basmakla ilgili.
"Bunu gördüğümde, tüm resimler basıldığında, işte buydu. Bu benim ilk içgüdümdü. Bu benim için radikal iyimserlik."
Cidden yürek ister. Cesaretine sağlık Lipa. Yeni albümünü heyecanla bekliyoruz.🌊🦈💙
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Fragmanı merak ediyorsanız, şuraya şöyle bıraktık.👇
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