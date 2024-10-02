Dragon Age: The Veilguard Hatalı Fiyatlandırmayla Xbox'ta Ön Siparişe Açıldı
Dragon Age: The Veilguard Hatalı Fiyatlandırmayla Xbox'ta Ön Siparişe Açıldı
Merakla beklenen Dragon Age: The Veilguard Xbox Türkiye mağazasında hatalı fiyatlandırma sebebiyle normalinden oldukça düşük bir fiyata ön siparişe açıldı.
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Dragon Age serisinin sıradaki halkası The Veilguard çıkış için artık gün sayıyor.
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Dragon Age: The Veilguard Xbox'ta hatalı fiyatlandırma sebebiyle oldukça düşük bir fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.
Benzer durumlar daha önce de yaşanmıştı.
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