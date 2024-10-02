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Dragon Age: The Veilguard Hatalı Fiyatlandırmayla Xbox'ta Ön Siparişe Açıldı

Dragon Age: The Veilguard Hatalı Fiyatlandırmayla Xbox'ta Ön Siparişe Açıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 16:32

Merakla beklenen Dragon Age: The Veilguard Xbox Türkiye mağazasında hatalı fiyatlandırma sebebiyle normalinden oldukça düşük bir fiyata ön siparişe açıldı.

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Dragon Age serisinin sıradaki halkası The Veilguard çıkış için artık gün sayıyor.

Dragon Age serisinin sıradaki halkası The Veilguard çıkış için artık gün sayıyor.

Sevilen serinin tüm dünyada merakla beklenen oyunu 31 Ekim tarihinde oyuncularla buluşacak. Çıkışına artık sayılı gün kalan oyun ön siparişe de açılmış vaziyette ancak Xbox'ın Türkiye mağazasındaki fiyatlandırma dikkatli oyunculardan kaçmadı.

Dragon Age: The Veilguard Xbox'ta hatalı fiyatlandırma sebebiyle oldukça düşük bir fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Dragon Age: The Veilguard Xbox'ta hatalı fiyatlandırma sebebiyle oldukça düşük bir fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Dragon Age: The Veilguard'ın Deluxe Edition paketi Xbox cephesindeki 255 TL'lik fiyat etiketiyle görenleri şaşırttı. Steam cephesinde oyunun standart sürümü 60 dolar, Deluxe Edition paketi ise 80 dolardan ön siparişe açılmış vaziyette. Oyunun standart sürümünün fiyatı Epic Games Store'da ise 2.199,99 TL.

Benzer durumlar daha önce de yaşanmıştı.

Benzer durumlar daha önce de yaşanmıştı.

Xbox mağazasında daha öncesinde The Crew Motorfest, A Quiet Place: The Road Ahead ve Quidditch Champions gibi oyunlarda da hatalı fiyatlandırmalar görmüştük. Xbox daha sonrasında oyunların fiyatlarını beklenen seviyelere çekerek düzeltmişti.

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