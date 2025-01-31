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Donald Trump'ın Grönland Hayallerine Danimarka'dan Engel: "Satmıyoruz"

Donald Trump'ın Grönland Hayallerine Danimarka'dan Engel: "Satmıyoruz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.01.2025 - 21:07

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Trump etkisi tüm dünyada kendini gösteriyor. Önce Kanada'ya eyalet teklifine dünya güldü geçti. Ancak Trump'ın ciddi olduğu ortaya çıktı. Ve gözünü Kanada ile birlikte Grönland'a da dikti. 'Satın alabiliriz' dediği Grönland için Danimarka son noktayı koydu.

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Trump yeniden koltuğa oturduğundan beri dünyanın dört bir yanını ilgilendirecek ilginç isteklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Trump yeniden koltuğa oturduğundan beri dünyanın dört bir yanını ilgilendirecek ilginç isteklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Trump'ın bir oyuncak gibi istediği son şey ise Danimarka'dan Grönland oldu. Dışişleri Bakanı Rubio da Trump'ın şaka yapmadığını ve gerçekten istediklerini söylemişti.

Trump'ın bir oyuncak gibi istediği son şey ise Danimarka'dan Grönland oldu. Dışişleri Bakanı Rubio da Trump'ın şaka yapmadığını ve gerçekten istediklerini söylemişti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen artan bu söylenti ve isteklere son noktayı koydu "Biz de şaka yapmıyoruz" dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen artan bu söylenti ve isteklere son noktayı koydu "Biz de şaka yapmıyoruz" dedi.

Rasmussen, "Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek. Grönland, Grönland halkınındır" diyerek bu işin pazarlık ya da "satın alma" yoluyla olmayacağını kamuoyuna göstermiş oldu.

Rasmussen, "Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek. Grönland, Grönland halkınındır" diyerek bu işin pazarlık ya da "satın alma" yoluyla olmayacağını kamuoyuna göstermiş oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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