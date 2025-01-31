Donald Trump'ın Grönland Hayallerine Danimarka'dan Engel: "Satmıyoruz"

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Trump etkisi tüm dünyada kendini gösteriyor. Önce Kanada'ya eyalet teklifine dünya güldü geçti. Ancak Trump'ın ciddi olduğu ortaya çıktı. Ve gözünü Kanada ile birlikte Grönland'a da dikti. 'Satın alabiliriz' dediği Grönland için Danimarka son noktayı koydu.