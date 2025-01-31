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Daha Önce Osman Gökçek'in Şikayet Ettiği ve Farklı Dosyalardan Yargılanan Avukat Dilek Ekmekçi Tahliye Edildi

Daha Önce Osman Gökçek'in Şikayet Ettiği ve Farklı Dosyalardan Yargılanan Avukat Dilek Ekmekçi Tahliye Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.01.2025 - 19:45

Ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi, MHP ve Ülkü Ocakları ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. MHP ve Ülkü Ocakları’na bağlı bazı isimler hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu iddiası ve kendisinin de benzer isimlerden tehdit aldığını söylemesi suç duyurusunun ana unsurlarıydı. MHP’lilerin şikayeti üzerine Ekmekçi, 30 Ağustos 2024’te yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'iftira' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındı. 1 Eylül 2024’te ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman Gökçek'in de şikayetçi olduğu Ekmekçi, başka bir dosya sebebiyle Gökçek'in şikayetiyle 3 hafta akıl hastanesine yatırılmasına karar verilmişti. Ekmekçi bugün ceza aldı ancak tahliye edildi.

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MHP ve Ülkü Ocakları'ndaki bazı isimlerin Sinan Ateş cinayetinde parmağı olduğunu iddia eden Dilek Ekmekçi, aynı isimlerden kendisinin de tehdit edildiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

MHP ve Ülkü Ocakları'ndaki bazı isimlerin Sinan Ateş cinayetinde parmağı olduğunu iddia eden Dilek Ekmekçi, aynı isimlerden kendisinin de tehdit edildiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Ekmekçi ile ilgili Osman Gökçek'in de şikayeti üzerine farklı bir dosyadan akıl hastanesine yatırılmasına karar verilmişti. Ekmekçi, ‘iftira’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ iddialarıyla gözaltına alınmış, 1 Eylül 2024’de de tutuklanmıştı.

Ekmekçi ile ilgili Osman Gökçek'in de şikayeti üzerine farklı bir dosyadan akıl hastanesine yatırılmasına karar verilmişti. Ekmekçi, ‘iftira’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ iddialarıyla gözaltına alınmış, 1 Eylül 2024’de de tutuklanmıştı.

Beş aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan Ekmekçi bugün İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Beş aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunan Ekmekçi bugün İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Dilek Ekmekçi'ye ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla 2 yıl 1 ay ceza veren mahkeme "ceza evinde bulunduğu süreyi" göz önüne alarak Ekmekçi hakkında tahliye kararı verdi.

Dilek Ekmekçi'ye ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla 2 yıl 1 ay ceza veren mahkeme "ceza evinde bulunduğu süreyi" göz önüne alarak Ekmekçi hakkında tahliye kararı verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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