Daha Önce Osman Gökçek'in Şikayet Ettiği ve Farklı Dosyalardan Yargılanan Avukat Dilek Ekmekçi Tahliye Edildi

Ceza hukukçusu Dilek Ekmekçi, MHP ve Ülkü Ocakları ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. MHP ve Ülkü Ocakları’na bağlı bazı isimler hakkında Sinan Ateş cinayetinde rolleri olduğu iddiası ve kendisinin de benzer isimlerden tehdit aldığını söylemesi suç duyurusunun ana unsurlarıydı. MHP’lilerin şikayeti üzerine Ekmekçi, 30 Ağustos 2024’te yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'iftira' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlamalarıyla gözaltına alındı. 1 Eylül 2024’te ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osman Gökçek'in de şikayetçi olduğu Ekmekçi, başka bir dosya sebebiyle Gökçek'in şikayetiyle 3 hafta akıl hastanesine yatırılmasına karar verilmişti. Ekmekçi bugün ceza aldı ancak tahliye edildi.