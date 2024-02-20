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Doğrusunu da Öğrenelim: Uzun Süredir Prezervatifler Hakkında Doğru Bilinen 10 Yanlış

etiket Doğrusunu da Öğrenelim: Uzun Süredir Prezervatifler Hakkında Doğru Bilinen 10 Yanlış

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 23:46

Bazen doğru bildiğimiz şeyler tamamen yanlış olabiliyor. Özellikle prezervatifler hakkında arkadaşlarımızdan duyduğumuz veya okuduğumuz bilgiler de genellikle yanlış çıkıyor. Bu içeriğimizde prezervatifler hakkında doğru bilinen yanlışlara bakalım!

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1. "Prezervatifler sadece gebeliği önler."

Hayır! Prezervatifler, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonları önleme konusunda da etkilidir. Yine de tam koruma sağlamak için tüm cinsel temas boyunca kullanılmalıdır.

2. "Prezervatif kullanmak sadece partnerin korunması için gereklidir."

Hayır, prezervatifler karşılıklı olarak her iki tarafı da olası bir enfeksiyona karşı korur. Prezervatif kullanmak sadece partneriniz için değil, sizin için de oldukça önemlidir.

3. "Prezervatif kullanmak zevki azaltır."

Aslında prezervatifler doğru kullanıldığında hem cinsel sağlık hem de gebeliği önleme konusunda etkili olurken farklı yapıları ile daha fazla zevk almanızı da sağlayabilir. Hem sağlıklı bir cinsellik yaşamanın rahatlığı ile daha fazla zevk alabilir hem de farklı çeşit prezervatifler ile iki tarafın da daha fazla uyarılmasını sağlayabilirsiniz.

4. "Prezervatifleri iki kat kullanmak daha güvenlidir."

Her zaman sadece bir prezervatif kullanılmalıdır. İki kat kullanmak, daha fazla sürtünmeye ve yırtılma riskine yol açabilir. Bu da cinsel birliktelik sırasında yırtılarak tüm işlevini kaybetmesine sebep olabilir.

5. "Prezervatiflerin son kullanma tarihi önemsizdir."

Prezervatiflerin son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Geçmiş tarihlere sahip prezervatifler etkili olmayabilir. Bu yüzden son kullanma tarihine göre kullanmanız önerilmektedir.

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6. "Prezervatiflerin saklama koşulları önemli değildir."

Prezervatifler doğrudan güneş ışığından, aşırı sıcaklıklardan ve nemden korunmalıdır. Aksi taktirde prezervatif aşınabilir, etkisini yitirebilir. Bu yüzden tavsiye edilen koşullarda kullanmanız gerekir.

7. "Prezervatif kullanımı alerjik reaksiyonlara neden olabilir."

Bu durum lateks alerjisi olan kişiler için geçerli olabilir ama latekse alerjisi olan kişiler için de özel üretilen latekssiz prezervatifler bulunmaktadır. Yani alerjisi olan kişiler de prezervatif kullanabilir.

8. "Prezervatiflerin sadece cinsel birleşme sırasında kullanılması gerekir."

Prezervatifler, cinsel temasın başlangıcından itibaren kullanılmalıdır çünkü ilk temastan sonra da vücudunuz sıvı salgılayabilir veya mikrop kapabilir. Bu yüzden prezervatifi cinsel temasın başlangıcından itibaren kullanmanız tavsiye edilmektedir.

9. "Prezervatifler her türlü yağ ve kayganlaştırıcı ile kullanılabilir."

Yağ bazlı kayganlaştırıcılar, lateks prezervatiflerin yırtılmasına neden olabilir. Suya dayanıklı su bazlı kayganlaştırıcılar daha uygun bir seçenektir.

10. "Prezervatiflerin boyu herkese olmaz."

Farklı boy ve çeşitte prezervatif bulunmaktadır. Bu yüzden doğru ölçülerde prezervatif seçerseniz doğru şekilde kullanabilir ve rahat edebilirsiniz. Aynı zamanda doğru ölçülerde prezervatif seçilmesi cinsel birliktelik sırasında prezervatifin çıkmasını veya sıkmasını da engeller.

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