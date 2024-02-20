Doğrusunu da Öğrenelim: Uzun Süredir Prezervatifler Hakkında Doğru Bilinen 10 Yanlış

Aslında prezervatifler doğru kullanıldığında hem cinsel sağlık hem de gebeliği önleme konusunda etkili olurken farklı yapıları ile daha fazla zevk almanızı da sağlayabilir. Hem sağlıklı bir cinsellik yaşamanın rahatlığı ile daha fazla zevk alabilir hem de farklı çeşit prezervatifler ile iki tarafın da daha fazla uyarılmasını sağlayabilirsiniz.