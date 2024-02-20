Doğrusunu da Öğrenelim: Uzun Süredir Prezervatifler Hakkında Doğru Bilinen 10 Yanlış
Doğrusunu da Öğrenelim: Uzun Süredir Prezervatifler Hakkında Doğru Bilinen 10 Yanlış
Bazen doğru bildiğimiz şeyler tamamen yanlış olabiliyor. Özellikle prezervatifler hakkında arkadaşlarımızdan duyduğumuz veya okuduğumuz bilgiler de genellikle yanlış çıkıyor. Bu içeriğimizde prezervatifler hakkında doğru bilinen yanlışlara bakalım!
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1. "Prezervatifler sadece gebeliği önler."
2. "Prezervatif kullanmak sadece partnerin korunması için gereklidir."
3. "Prezervatif kullanmak zevki azaltır."
4. "Prezervatifleri iki kat kullanmak daha güvenlidir."
5. "Prezervatiflerin son kullanma tarihi önemsizdir."
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6. "Prezervatiflerin saklama koşulları önemli değildir."
7. "Prezervatif kullanımı alerjik reaksiyonlara neden olabilir."
8. "Prezervatiflerin sadece cinsel birleşme sırasında kullanılması gerekir."
9. "Prezervatifler her türlü yağ ve kayganlaştırıcı ile kullanılabilir."
10. "Prezervatiflerin boyu herkese olmaz."
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