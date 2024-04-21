Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Doğallığın İmzası: Sürdürülebilir Modanın İzindeki Tasarımlar!

etiket Doğallığın İmzası: Sürdürülebilir Modanın İzindeki Tasarımlar!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 20:15

Doğal kumaşlar, asırlardır insanlığın vazgeçilmez bir parçası olmuş eşsiz bir mirastır. Pamuk, yün, keten gibi bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde edilen lifler, titizlikle işlenerek özgün dokulara dönüşür. Bu kumaşlar, doğanın bize sunduğu mucizelerin birer yansımasıdır ve hem çevre dostu hem de konforlu bir tercihtir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 20.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

İçeriğin Devamı Aşağıda

Keten elbise

Keten elbise

Yaz aylarında rahatlığınızı düşünen parçalar, gardırobunuzun yıldızı olacak. Yazın gelmesiyle birlikte gardırobumuzun vazgeçilmezi haline gelen elbise modelleri, özellikle sıcak günlerde tercih edilen parçalar arasında yer alıyor.

Doğanın canlanmasıyla birlikte, bahar esintisiyle tasarlanan elbiseler, konforlu ve hafif dokularıyla dikkat çekiyor.

Keten elbise 5.450,00 TL burada.

Hepsiburada

Müslin Takım

Müslin Takım

Sabah güneşinin ilk ışıklarıyla doğanın tazeliğini hissediyorsunuz ve giydiğiniz takımın hafifliğiyle özgürce hareket ediyorsunuz.

Esnek ve nefes alabilir kumaşlar sayesinde terleme riski minimumda ve sıcak havalarda serin kalmanızı sağlıyorlar. Bu takım, rahat ve konforlu bir giyim deneyimi sunarak yaz günlerinde sizin en büyük yardımcınız oluyor.

Müslin takım 1.099,99 TL burada.

Hepsiburada

Keten elbise

Keten elbise

Ketenin doğal yapısıyla tanıştığınızda, artık aradığınız konforu bulduğunuzu hissedersiniz.

İnce dokusuyla sıcak yaz günlerinde bile serin kalmanızı sağlayan keten elbiseler, hızlı kuruyan yapısıyla her zaman taze ve rahat hissetmenizi sağlar. Bu haki renkli keten elbise, yazın vazgeçilmezi olmaya aday!

Haki keten elbise 1.750,00 TL burada.

Hepsiburada

Müslin Takım

Müslin Takım

Müslin kumaşı hissettiğinizde, sanki bulutların arasında dolaşıyormuş gibi yumuşak bir his alırsınız.

Hafifliği ve nefes alabilir yapısı, sıcak yaz günlerinde bile serin kalmanızı sağlar. Doğal pamuk liflerinden dokunan bu kumaş, yaz aylarında vazgeçilmezdir.

Müslin takım 1.999,99 TL.

İncelemek isteyenler için takım burada.

Hepsiburada

Keten Elbise

Keten Elbise

Keten kumaş, her bir parçasıyla özenle dokunmuş, kaliteli bir eser sunar. Giydiğinizde, ketenin size sağladığı rahatlık ve huzur, doğanın sizi kucaklaması gibidir.

Keten, sadece bir kumaş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır.

Keten elbise 1.483,90 TL burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Keten elbise

Keten elbise

Doğal kumaşlar gerçekten bir yaşam tarzını yansıtıyor. Özellikle keten gibi kumaşlar, sadece giysilerin konforunu değil, aynı zamanda bir çeşit çevresel duyarlılık ve bilinçlilik mesajı taşıyor.

Bu tür giysiler giyen biri, doğaya ve çevreye saygılı bir yaşam tarzını tercih ettiğini göstermiş oluyor.

Keten elbise 5.750,00 TL burada.

Hepsiburada

Mavi Keten Elbise

Mavi Keten Elbise

Keten elbiseler, yaz aylarında sık sık tercih edilen ve rahatlıkla giyilebilen parçalardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Doğal yapısıyla nefes alabilen ve hafif dokusuyla tenimize serinlik hissi veren keten kumaşı, günlük şıklığın vazgeçilmezlerinden biri haline getiriyor.

Ayrıca, ketenin zamansız ve zarif görünümü, farklı tarzlara kolaylıkla uyum sağlayarak kombin seçeneklerini genişletiyor.

Mavi keten elbise 4.750,00 TL burada.

Hepsiburada

Keten elbise

Keten elbise

Ketenin özel yapısı, terletmeyen ve nefes alan bir giyim deneyimi sunarak yaz günlerinde serin kalmanızı sağlıyor.

Ayrıca, trend olmalarının yanı sıra göz alıcı ve zarif görünümleriyle de dikkat çekiyorlar.

Her tarza kolaylıkla uyum sağlayabilen keten elbiseler, yazın enerjisini ve doğallığını yansıtarak gardıroplarımızı renklendiriyor.

Keten elbise 4.550,00 TL burada.

Hepsiburada

Midi Keten Elbise

Midi Keten Elbise

Bu midi keten elbise, uzun kollu olmasıyla sıcak havalarda dahi konforlu bir seçenek sunuyor. Doğal kumaşı sayesinde cildinizin nefes almasını sağlayarak yazın serin kalmanıza yardımcı oluyor.

Hafif esen yaz rüzgarını teninizde hissetmek, ketenin yumuşak dokusunun verdiği ayrıcalık. Gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olacak bu elbiseyle her zaman şık ve rahat olabilirsiniz.

Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde tercih edebileceğiniz bir tarza sahip.

Midi keten elbise 2.999,95 TL burada.

Hepsiburada

Keten Jile

Keten Jile

Keten kumaş, her dikişte ustalıkla işlenmiş, kendine özgü bir estetiğe sahiptir. Bu giysileri giydiğinizde, ketenin size sunduğu rahatlık ve huzur, sıcak bir güneşin yumuşak dokunuşunu hatırlatır.

Keten elbiseler, gardırobunuzun en özel parçaları arasında yer alır, her biri doğanın zarafetini ve özgünlüğünü yansıtır. Yazın gelmesiyle, ketenin sizi sarmalayan yumuşaklığı ve benzersiz dokusuyla buluşmak için sabırsızlanırsınız.

Keten Jile 2.600,00 TL burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kırmızı Keten Elbise

Kırmızı Keten Elbise

Kırmızının canlı enerjisiyle ketenin hafif ve doğal dokusu, muhteşem bir uyum yakalamış görünüyor. Bu kombin, yaz mevsiminin rahatlığını ve şıklığını en iyi şekilde yansıtıyor.

Kırmızı keten elbise, gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday, hem gün içi aktivitelerinizde hem de akşam davetlerinde stilinize farklılık katacak.

Doğanın zarif dokunuşuyla tasarlanmış keten elbiseler, sıcak günlerdeki en iyi tercihiniz olacak.

Kırmızı keten elbise 1.999,95 TL burada.

Hepsiburada

Cut Out Detaylı Keten Elbise

Cut Out Detaylı Keten Elbise

Keten kumaşın doğal dokusuyla birleşen cut out detayı, göz alıcı bir uyum ve trend bir tarz sunuyor. Bu kombin, hem zarif hem de modern bir görünüm sergiliyor.

Yaz aylarının sıcak günlerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir stil. Kesilmiş detaylar, ketenin hafif yapısıyla harika bir denge oluşturuyor, böylece şıklık ve konforu bir arada sunuyor.

Cut out detaylı keten elbise 1.999,95 TL burada.

Hepsiburada

Keten Gömlek Elbise

Keten Gömlek Elbise

Keten oversize gömlek elbiseler, rahatlığı ve özgünlüğüyle kendine özgü bir tarz sunuyor. Bu parça, hem şık hem de salaş bir görünümle her ortama uyum sağlıyor. 

Sıcak yaz günlerinde ferahlık ve özgürlük hissiyatıyla kullanıcıya keyif veriyor. Doğal kumaşıyla vücuda yumuşak bir dokunuş sağlayarak gün boyu rahatlık sunuyor.

Keten gömlek elbise 1.559,00 TL.

İncelemek isteyenler buraya.

Hepsiburada

Müslin Elbise

Müslin Elbise

Müslin kumaşın yumuşak dokusu, sanki rüyada dolaşıyormuş hissi uyandırır. Bu kumaşın hafif ve nefes alabilir yapısı, sıcak havalarda bile rahat hissetmenizi sağlar.

Pamuk liflerinin ustalıkla işlenmesiyle elde edilen bu kumaş, birçok giyim parçasında tercih edilir. Müslin elbiseler, şıklığı ve konforu bir arada sunarak yaz günlerinde vazgeçilmez olabilir.

Müslin elbise 1.049,99 TL burada.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın