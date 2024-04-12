Doğalgaz Yardımı Bitiyor: Faturalara Ekstra Olarak Ne Kadar Yansıyacak?
Doğalgaz Yardımı Bitiyor: Faturalara Ekstra Olarak Ne Kadar Yansıyacak?
Mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimler öncesinde hükümet, evlerde kullanılan doğalgazda 25 metreküp kullanımı ücretsiz yapmıştı. 1 yıl boyunca süreceği açıklanan ücretsiz kullanım, bu ay ile birlikte bitecek. Doğalgaz faturaları, yaklaşık 150 lira artacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküplük kullanımın da 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını söylemişti.
Bu kapsamda 19,7 milyon abone Nisan 2023’te doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.
Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dâhil) 6 lira olduğu baz alındığında, bu ay son kez konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve 150 liralık bedel faturalara yansımayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda