DİSK'ten Asgari Ücret Talebi: ''Yılda 4 Kez Zamlanmalı''

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere müzakerelerine tüm hızıyla devam ediyor. Yeni asgari ücretin, hafta bitmeden açıklanması beklenirken, bir dikkat çeken açıklamada Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)'ten geldi.