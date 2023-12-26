DİSK'ten Asgari Ücret Talebi: ''Yılda 4 Kez Zamlanmalı''
DİSK'ten Asgari Ücret Talebi: ''Yılda 4 Kez Zamlanmalı''
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere müzakerelerine tüm hızıyla devam ediyor. Yeni asgari ücretin, hafta bitmeden açıklanması beklenirken, bir dikkat çeken açıklamada Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)'ten geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu ayın en çok konuşulan ve merak edilen gündemi asgari ücret oldu.
DİSK tarafından 11 farklı kent meydanında düzenlenen işçi buluşmalarının sonuncusu Beşiktaş’ta gerçekleştirildi. Yeni asgari ücretle ilgili konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir" dedi.
Eyleme Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.
"Günlerdir gelirde adalet vergide adalet insanca yaşayacak bir ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklardayız'' diyen DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
''İş yerlerinden başlayan bu mücadelemiz geçtiğimiz ay İstanbul’dan Ankara’ya yaptığımız yürüyüşle devam etti ve bu yürüyüşte İstanbul’da Kadıköy meydanından yola çıkarken demiştik ki yine burada olduğu gibi bütün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikteydik bu yolu yalnız yürümeyeceğiz dedik. Gerçekten de öyle oldu. Gelirde adalet istiyoruz; vergide adalet istiyoruz.Hepimiz çalışıyoruz üretiyoruz ve hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı almak için mücadele veriyoruz.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
600 milletvekiline çağrıda bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2013 yılında bir asgari ücretli bir yıllık geliri ile 31 Cumhuriyet altını alırken, bugün bir asgari ücretli ancak 9 tane altın alabiliyor. Bir yıllık geliriyle. Yani bir asgari ücretli bu 10 yılda 22 Cumhuriyet altını kaybetti. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir" diye konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
herkes elini taşın altına koymalı ve hiçbir maaş ve ücrete zam gelmemeli. mevcut durumla piyasa dengesini bulacaktır. milyonlarca çalışan nasıl ki zam bekliy... Devamını Gör
eski üsül, sikke sikke paramızı alıyorlar
çözüm değil