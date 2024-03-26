Direniş Karargahından Cumhuriyet Başkentine! Ankara'nın Belediyecilik Tarihi

Yıllar geçtikçe şehrin elit merkezi olan Ulus, taşradan gelenlerin mesken bellediği bir semte dönüştü.

Devletin başkenti olmak demek bürokrasi ve istihdam olanaklarının da merkezi olmak demekti.

Özellikle Çankırı, Çorum, Sivas, Kırşehir, Yozgat gibi şehirlerden on binlerce insan daha fazla iş imkanı olduğu için Ankara'ya taşındı.

Bakanlıkların ve devlet kurumlarının varlığı, on binlerce memurun da şehre yığılmasını beraberinde getirdi. Bu durum şehri bugün dahi ifade edilen “memur ve bürokrasi” merkezine dönüştürdü.

Ankara, 1994 yılında kadar merkez sağ ve merkez sol partiler tarafından yönetildi. Başkent halkı, siyaseten de gri noktalarda durmayı tercih etti.

Ta ki o seçime kadar...