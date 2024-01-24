Dil Bariyeri Tarihe Karışıyor: Google ve Samsung Yapay Zeka Destekli Son Modeliyle Dudak Uçuklattı
Dil Bariyeri Tarihe Karışıyor: Google ve Samsung Yapay Zeka Destekli Son Modeliyle Dudak Uçuklattı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=xPCJN...
Samsung'un yeni akıllı telefon ailesi olan Samsung Galaxy S24, Google Gemini destekli yapay zeka özellikleriyle en çılgın hayalleri gerçeğe dönüştürüyor: Bu model başka dilde gelen aramaları gerçek zamanlı kendi dilimize çevirebiliyor... 👇
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Samsung'un yeni akıllı telefon ailesi olan Samsung Galaxy S24'ü duyanlarınız vardır: Yapay zeka özellikleriyle ön plana çıkıyor.
Akıllı telefonlarda yapay zeka devriminin öncü isimlerinden biri de Google Gemini destekli Samsung Galaxy S24 modelleri.
Yeni tanıtılan modelin en heyecanlandıran özelliklerinden biri de 'Live Translate'.
Yapay zeka destekli bir çeviri uygulaması olan bu özellik sayesinde telefon görüşmeleri iki yönlü ve gerçek zamanlı olarak çeviriliyor.
Sadece sesli de değil, metin desteğiyle de çevirilebiliyor. 👏
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Telefonların geleceği artık yapay zekada. Siz yeni özelliği nasıl buldunuz?
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