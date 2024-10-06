Diğer Ülkeler İle Karşılaştırıldığında ABD'de Trafik Yol İşaretleri Neden Bu Kadar Çok Farklı?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) trafik işaretleri diğer ülkelerde gördüğümüz standart işaretlerden oldukça farklı. ABD'yi ziyaret edenler ülkedeki yol işaretlerinin Türkiye ile ya da diğer ülkelerle kıyaslandığında farklılık olduğunu hemen fark eder. Peki bu farklılık neden kaynaklanıyor?

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