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Dünyanın En Büyük Metro Hatlarından Birinin Yılda Yalnızca 7 Gün Çalışmasının Sebebi Nedir?

Dünyanın En Büyük Metro Hatlarından Birinin Yılda Yalnızca 7 Gün Çalışmasının Sebebi Nedir?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
05.10.2024 - 16:18

Birçok büyük şehirde metro sistemleri, insanların hızlı ve verimli şekilde bir yerden başka bir yere gitmelerini sağlar.

Ancak dünyanın en büyük metro hattı olan Al-Mashaaer al-Mugaddassah hattı yalnızca yılda 7 gün boyunca çalışıyor.

Suudi Arabistan’ın kutsal kenti Mekke’de yer alan Al-Mashaaer al-Mugaddassah metro hattı, dünyanın en yüksek kapasiteli metro hattıdır.

Suudi Arabistan’ın kutsal kenti Mekke’de yer alan Al-Mashaaer al-Mugaddassah metro hattı, dünyanın en yüksek kapasiteli metro hattıdır.

Saatte her iki yönde 72.000 kişiyi taşıyabilen metro hattı, tam olarak bir hafta boyunca çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Saatte her iki yönde 72.000 kişiyi taşıyabilen metro hattı, tam olarak bir hafta boyunca çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Neden mi? Çünkü bu metro hattı, dünyadaki en büyük dini etkinliklerden biri olan Hac sırasında milyonlarca Müslümanı kutsal mekanlar arasında taşımak için inşa edilmiştir.

Neden mi? Çünkü bu metro hattı, dünyadaki en büyük dini etkinliklerden biri olan Hac sırasında milyonlarca Müslümanı kutsal mekanlar arasında taşımak için inşa edilmiştir.

Al-Mashaaer al-Mugaddassah hattı, Hac sırasında Mekke’de yaşanan devasa insan yoğunluğunu kontrol altına almak için tasarlanmıştır.

Al-Mashaaer al-Mugaddassah hattı, Hac sırasında Mekke’de yaşanan devasa insan yoğunluğunu kontrol altına almak için tasarlanmıştır.

Hac, beş ila altı gün boyunca süren bir ibadet sürecidir ve bu süre boyunca milyonlarca insanın çeşitli kutsal mekanlara güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşması gerekmektedir.

Hac, beş ila altı gün boyunca süren bir ibadet sürecidir ve bu süre boyunca milyonlarca insanın çeşitli kutsal mekanlara güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşması gerekmektedir.

Geçmişte Hac sırasında bu mekanlara ulaşım ya yürüyerek ya da otobüslerle sağlanıyordu. Ancak kalabalığın büyüklüğü ve yollardaki tıkanıklıklar sık sık izdihamlara ve trajik olaylara neden oluyordu.

Geçmişte Hac sırasında bu mekanlara ulaşım ya yürüyerek ya da otobüslerle sağlanıyordu. Ancak kalabalığın büyüklüğü ve yollardaki tıkanıklıklar sık sık izdihamlara ve trajik olaylara neden oluyordu.

Bu nedenle Suudi Arabistan 2010 yılında bu metro hattını inşa ederek, hem trafik sıkışıklığını azaltmayı hem de hacıların güvenliğini sağlamayı amaçladı.

Bu nedenle Suudi Arabistan 2010 yılında bu metro hattını inşa ederek, hem trafik sıkışıklığını azaltmayı hem de hacıların güvenliğini sağlamayı amaçladı.

İlk bakışta yılda yalnızca bir hafta çalışan devasa bir metro hattı garip gelebilir. Ancak Al-Mashaaer al-Mugaddassah hattının inşa edilmesinin temel amacı, yalnızca Hac sırasında devasa kalabalıkları yönetmektir.

İlk bakışta yılda yalnızca bir hafta çalışan devasa bir metro hattı garip gelebilir. Ancak Al-Mashaaer al-Mugaddassah hattının inşa edilmesinin temel amacı, yalnızca Hac sırasında devasa kalabalıkları yönetmektir.

Yılın geri kalanında Mekke, bu boyutta bir metro hattına ihtiyaç duymaz çünkü şehrin nüfusu Hac dönemi dışında oldukça azdır.

Yılın geri kalanında Mekke, bu boyutta bir metro hattına ihtiyaç duymaz çünkü şehrin nüfusu Hac dönemi dışında oldukça azdır.

Hattın tam kapasite çalışabilmesi için normal bir yıl boyunca şehirde bu kadar yoğun bir insan trafiği olması gereklidir ki bu da sadece Hac sırasında gerçekleşir.

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