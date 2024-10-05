Dünyanın En Büyük Metro Hatlarından Birinin Yılda Yalnızca 7 Gün Çalışmasının Sebebi Nedir?
Dünyanın En Büyük Metro Hatlarından Birinin Yılda Yalnızca 7 Gün Çalışmasının Sebebi Nedir?
Birçok büyük şehirde metro sistemleri, insanların hızlı ve verimli şekilde bir yerden başka bir yere gitmelerini sağlar.
Ancak dünyanın en büyük metro hattı olan Al-Mashaaer al-Mugaddassah hattı yalnızca yılda 7 gün boyunca çalışıyor.
Suudi Arabistan’ın kutsal kenti Mekke’de yer alan Al-Mashaaer al-Mugaddassah metro hattı, dünyanın en yüksek kapasiteli metro hattıdır.
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