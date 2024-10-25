Devlette Yaptıramadığı Kanal Tedavisi İçin Özele Gidip 11 Bin TL Ödeyen Kullanıcının İsyanı
Devlette Yaptıramadığı Kanal Tedavisi İçin Özele Gidip 11 Bin TL Ödeyen Kullanıcının İsyanı
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@27den37 isimli kullanıcı, "Kanal tedavisi yapamayan diş doktoru neden maaş alıyor?" diye sordu. Mecburen özel hastaneye yönelmek zorunda kalan kullanıcı tedavi için 11 bin TL ödediğini belirtti.
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Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar sağlık sistemini savunarak doktorların zaman darlığına dikkat çekerken,
Bazıları ise kullanıcıyı savundu.
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