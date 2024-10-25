Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Devlette Yaptıramadığı Kanal Tedavisi İçin Özele Gidip 11 Bin TL Ödeyen Kullanıcının İsyanı

Devlette Yaptıramadığı Kanal Tedavisi İçin Özele Gidip 11 Bin TL Ödeyen Kullanıcının İsyanı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 10:45

Bir Twitter (X) kullanıcısı devlet hastanesinde diş tedavisi için gittiğinde, kanal tedavisi gibi temel bir işlemi yaptıramadığına isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

@27den37 isimli kullanıcı, "Kanal tedavisi yapamayan diş doktoru neden maaş alıyor?" diye sordu. Mecburen özel hastaneye yönelmek zorunda kalan kullanıcı tedavi için 11 bin TL ödediğini belirtti.

@27den37 isimli kullanıcı, "Kanal tedavisi yapamayan diş doktoru neden maaş alıyor?" diye sordu. Mecburen özel hastaneye yönelmek zorunda kalan kullanıcı tedavi için 11 bin TL ödediğini belirtti.
twitter.com

Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar sağlık sistemini savunarak doktorların zaman darlığına dikkat çekerken,

Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar sağlık sistemini savunarak doktorların zaman darlığına dikkat çekerken,
twitter.com

Bazıları ise kullanıcıyı savundu.

Bazıları ise kullanıcıyı savundu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın