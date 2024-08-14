Devlet Bahçeli’den Fulya Öztürk’e Tebrik: "Senin Adın Artık Fulya Asena Öztürk"

Fulya Öztürk, özel izinle gittiği Kuzey Irak’ın TSK’nın operasyon bölgelerini görüntülemişti. Öztürk, bugün yaptığı paylaşımda ise Devlet Bahçeli’nin haber için kendisini arayarak tebrik ettiğini ve kendisine yeni bir isim koyduğunu söyledi.