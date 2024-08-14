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Devlet Bahçeli’den Fulya Öztürk’e Tebrik: "Senin Adın Artık Fulya Asena Öztürk"

Devlet Bahçeli’den Fulya Öztürk’e Tebrik: "Senin Adın Artık Fulya Asena Öztürk"

Devlet Bahçeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 20:11

Fulya Öztürk, özel izinle gittiği Kuzey Irak’ın TSK’nın operasyon bölgelerini görüntülemişti. Öztürk, bugün yaptığı paylaşımda ise Devlet Bahçeli’nin haber için kendisini arayarak tebrik ettiğini ve kendisine yeni bir isim koyduğunu söyledi.

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CNN Türk Özel Haber Şefi Fulya Öztürk, geçtiğimiz günlerde TSK’nın Kuzey Irak’taki operasyon sahasına giderek haber yapmıştı.

CNN Türk Özel Haber Şefi Fulya Öztürk, geçtiğimiz günlerde TSK’nın Kuzey Irak’taki operasyon sahasına giderek haber yapmıştı.

Öztürk’ün CNN Türk’te yayınlanan haberi 👇

Fulya Öztürk, bugün ise MHP lideri Devlet Bahçeli ile arasında geçen konuşmayı paylaştı.

Fulya Öztürk, bugün ise MHP lideri Devlet Bahçeli ile arasında geçen konuşmayı paylaştı.

Bahçeli, Fulya Öztürk’ü arayarak haberi için tebrik etmiş. Ayrıca senin ismin “Fulya Asena Öztürk” olsun demiş.

Bahçeli, Fulya Öztürk’ü arayarak haberi için tebrik etmiş. Ayrıca senin ismin “Fulya Asena Öztürk” olsun demiş.

Fulya Öztürk’ün paylaşımları 👇

Fulya Öztürk’ün paylaşımları 👇

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