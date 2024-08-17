Devlet Bahçeli’den Can Atalay Tepkisi: “Anayasa Mahkemesi’nin Kararı Çöpe Atılmıştır”
Devlet Bahçeli’den Can Atalay Tepkisi: “Anayasa Mahkemesi’nin Kararı Çöpe Atılmıştır”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Anayasa Mahkemesi’nin TİP’in tutuklu milletvekili Can Atalay kararı ile ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi’nin kararı çöpe atılmıştır” ifadelerini kullandı. MHP lideri ayrıca, AK Parti’ye inancının tam olduğunu ifade etti.
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Milletvekilliği düşürülen Can Atalay için Anayasa Mahkemesi geri dönüş yolunu açmış ancak dün Meclis’te yapılan oylama ile karar iptal edilmişti.
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TBMM’deki Can Atalay görüşmelerine ise kavga damga vurmuştu. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, TİP Milletvekili Ahmet Şık’a saldırmıştı.
MHP ise görüşmeye tepki olarak Genel Kurul’a katılmamıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Meclis’te yaşananlar ve Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla ilgili açıklamada bulundu.
“Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa’ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesi’nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir.”
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“Ayrıca tezahür eden önemli bir sonuç ise şudur: Cumhur İttifakı’nın kurucularından AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi olmadan da gereğini yapmış, takdire şayan bir duruşla haksızlığa, hukuksuzluğa ve eşkıyalığa müsaade etmemiştir. Küçük ortak nerede diyenler ağızlarının payını almış, biz olmadan da milletimizin beklentisine müzahir bir karar alınmıştır.”
“AK Parti’nin emin, güçlü ve kendine güven duyan adımlarla mücadelesini sürdüreceğine, 2028 seçimlerine kadar Cumhur İttifakı çatısı altında ihtiyaç duyulan zincirleme reformları hayata geçireceğine inancım tamdır.”
“Bilinmesini özellikle arzu ederim ki, Türkiye’nin gündeminde seçim yoktur. Herkes siyasi ve ideolojik hesabını bu şaşmaz gerçeğe muvafık yapmak durumundadır. Küçük ortak diyerek bize karşı tariz dolu ifadeler kullananlara diyeceğim odur ki, millet bizi nerede görmek istiyorsa biz oradayız. Cumhur İttifakı olarak yolumuza azim ve inançla devam ediyoruz.”
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şu ülke sizden kurtulunca en temiz ve güzel günlerini yaşayacak
Bu ülke asla mutlu olamayacak maalesef.
DEM, TİP bunlar ya PKK uzantısıdır yada fanatiği o yüzden pembişliğin alemi yok. Meclisten men edilmesi gereken tipler Alpay gereğini yaptı drama kasmayın bo... Devamını Gör
Senin tersin düşüncendekilerde ya Alpaya bi şey yaparlarsa?
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