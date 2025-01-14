Devasa Shakira Heykelinden Kardashian'ın Sokak Manzarasına 14 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Devasa Shakira Heykelinden Kardashian'ın Sokak Manzarasına 14 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Kylie Jenner
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Michele Morrone
David Beckham
Ice Spice
Ashley Tisdale
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Kim Kardashian
Tyla
Jessie J
Shakira
Sofia Richie
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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