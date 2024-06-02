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Derdini Şiirle Anlatan Muhtar Adayı Aydın Battal Dolandırıldı: Dolandırıcılara Şiir Yazdı

Derdini Şiirle Anlatan Muhtar Adayı Aydın Battal Dolandırıldı: Dolandırıcılara Şiir Yazdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 10:25

31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir'den muhtar adayı olan Aydın Battal, seçim sonrasında fenomen olmuştu. Seçimi kaybetmesinin ardından kendisine oy vermeyenlere yazdığı şiirle seslenen Battal, bu kez dolandırıldı. Sözcü'nün aktardığına göre, fenomen muhtar adayı Aydın Battal, derdini yine şiirle anlattı.

Kaynak: Sözcü

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından 'seçilemeyen muhtar adayı' Aydın Battal Türkiye'nin gündemine gelmeyi başarmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından 'seçilemeyen muhtar adayı' Aydın Battal Türkiye'nin gündemine gelmeyi başarmıştı.

Kırşehir'de muhtar adayı olan ancak seçimi kaybeden Aydın Battal, derdini yazdığı şiirle anlatmıştı.

Akrabalarına ve yakınlarına oy vermedikleri için yazdığı şiirle sitem eden Battal, kısa sürede fenomen oldu.

Akrabalarına ve yakınlarına oy vermedikleri için yazdığı şiirle sitem eden Battal, kısa sürede fenomen oldu.

'Garibanlık, fakirlik, şairlik' diyerek seçimi neden kazanmadığını yazdığı şiirle özetleyen Battal, seçimi kaybetti ancak şiir sevdasından vazgeçmedi.

Birkaç dizi ve filmden de teklif alan Battal, Gönül Dağı dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Birkaç dizi ve filmden de teklif alan Battal, Gönül Dağı dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Bir süredir kendisinden şiirler duymadığımız Aydın Battal, bu kez acıklı bir şiirle daha karşımızdaydı.

Aydın Battal, kendisinden 7 koyun isteyen kişilere koyunları teslim etti ancak parasını alamadı.

Aydın Battal, kendisinden 7 koyun isteyen kişilere koyunları teslim etti ancak parasını alamadı.

Her zaman olduğu gibi sitemini de yazdığı şiirle aktarmayı tercih etti. Sözcü'nün aktardığı habere göre, Battal eşinin de kendisine kızdığını anlattı.

 'Bunlar bu şekilde yapınca benim eşimle de aram açıldı. Eşim 'Ne kadar enayisin, önüne gelen seni dolandırıyor' dedi. Benim otomobil bu dolandırıcılar yüzünden kooperatifin borcunu ödemek için satılacak gibi gözüküyor. Bir de bunlara bir şiir yazdım.'

Aydın Battal'ın dolandırıcılar için kaleme aldığı şiiri ise şu şekilde;

Aydın Battal'ın dolandırıcılar için kaleme aldığı şiiri ise şu şekilde;

Oscarlık tiyatro oynadın bana, 40 yıl enkazı kaldı aydına, öbür cihanda da gelme yanıma.

Allah gelsin senin önünden beri, Azrail kapını ansızın çalsın.

Allah gelsin senin önünden beri, hayatın ömrün yarıda kalsın.

Allah gelsin senin önünden beri, bazı insan vardır hiç memnun olmaz, aklının içinde kendini bulmaz, avrat boşar yemin içer sözünde durmaz.

Allah gelsin onun önünden beri, çıkardım aklımı aklına koydum, hırsız haklı çıktı şaşırdım durdum, lan niye dedim sorumu sordum.

Allah gelsin senin önünden beri.

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