Derdini Şiirle Anlatan Muhtar Adayı Aydın Battal Dolandırıldı: Dolandırıcılara Şiir Yazdı

Oscarlık tiyatro oynadın bana, 40 yıl enkazı kaldı aydına, öbür cihanda da gelme yanıma.

Allah gelsin senin önünden beri, Azrail kapını ansızın çalsın.

Allah gelsin senin önünden beri, hayatın ömrün yarıda kalsın.

Allah gelsin senin önünden beri, bazı insan vardır hiç memnun olmaz, aklının içinde kendini bulmaz, avrat boşar yemin içer sözünde durmaz.

Allah gelsin onun önünden beri, çıkardım aklımı aklına koydum, hırsız haklı çıktı şaşırdım durdum, lan niye dedim sorumu sordum.

Allah gelsin senin önünden beri.