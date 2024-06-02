Derdini Şiirle Anlatan Muhtar Adayı Aydın Battal Dolandırıldı: Dolandırıcılara Şiir Yazdı
Derdini Şiirle Anlatan Muhtar Adayı Aydın Battal Dolandırıldı: Dolandırıcılara Şiir Yazdı
31 Mart yerel seçimlerinde Kırşehir'den muhtar adayı olan Aydın Battal, seçim sonrasında fenomen olmuştu. Seçimi kaybetmesinin ardından kendisine oy vermeyenlere yazdığı şiirle seslenen Battal, bu kez dolandırıldı. Sözcü'nün aktardığına göre, fenomen muhtar adayı Aydın Battal, derdini yine şiirle anlattı.
Kaynak: Sözcü
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından 'seçilemeyen muhtar adayı' Aydın Battal Türkiye'nin gündemine gelmeyi başarmıştı.
Akrabalarına ve yakınlarına oy vermedikleri için yazdığı şiirle sitem eden Battal, kısa sürede fenomen oldu.
Birkaç dizi ve filmden de teklif alan Battal, Gönül Dağı dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.
Aydın Battal, kendisinden 7 koyun isteyen kişilere koyunları teslim etti ancak parasını alamadı.
Aydın Battal'ın dolandırıcılar için kaleme aldığı şiiri ise şu şekilde;
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