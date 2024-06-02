Atatürk'e Dair Çirkin Bir Paylaşımda Bulunan Hasret Yıldırım'a Ağzının Payı Verildi

Sosyal medya dileyen herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir yer. Haliyle çirkin paylaşımların önünü almak da imkansız. Bu kez Hasret Yıldırım'ın Atatürk ile ilgili çirkin paylaşımına, kullanıcılardan tepki yağdı.