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Atatürk'e Dair Çirkin Bir Paylaşımda Bulunan Hasret Yıldırım'a Ağzının Payı Verildi

Atatürk'e Dair Çirkin Bir Paylaşımda Bulunan Hasret Yıldırım'a Ağzının Payı Verildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.06.2024 - 09:28

Sosyal medya dileyen herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir yer. Haliyle çirkin paylaşımların önünü almak da imkansız. Bu kez Hasret Yıldırım'ın Atatürk ile ilgili çirkin paylaşımına, kullanıcılardan tepki yağdı.

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Ne acı ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendisine yönelik çirkin sözler sarf edebilen bazı kişiler var.

Ne acı ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendisine yönelik çirkin sözler sarf edebilen bazı kişiler var.

Sosyal medyada herkesin düşüncesini özgürce ifade edebilmesiyle bu çirkin düşünceli insanlar da görüşlerini paylaşmaktan hiç çekinmiyor. Sosyal medya bu kez, Hasret Yıldırım'ın paylaşımıyla çalkalandı.

İlgili paylaşım şu şekildeydi;

Sosyal medya kullanıcılarından ise bu paylaşıma tepkiler gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcılarından ise bu paylaşıma tepkiler gecikmedi.
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