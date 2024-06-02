Atatürk'e Dair Çirkin Bir Paylaşımda Bulunan Hasret Yıldırım'a Ağzının Payı Verildi
Atatürk'e Dair Çirkin Bir Paylaşımda Bulunan Hasret Yıldırım'a Ağzının Payı Verildi
Sosyal medya dileyen herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebildiği bir yer. Haliyle çirkin paylaşımların önünü almak da imkansız. Bu kez Hasret Yıldırım'ın Atatürk ile ilgili çirkin paylaşımına, kullanıcılardan tepki yağdı.
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Ne acı ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendisine yönelik çirkin sözler sarf edebilen bazı kişiler var.
İlgili paylaşım şu şekildeydi;
Sosyal medya kullanıcılarından ise bu paylaşıma tepkiler gecikmedi.
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