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Komedyen Şahan Gökbakar’dan Mülteci Tepkisi: "Buna Nasıl Kimse Ses Çıkarmaz?"

Komedyen Şahan Gökbakar’dan Mülteci Tepkisi: "Buna Nasıl Kimse Ses Çıkarmaz?"

Şahan Gökbakar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.06.2024 - 14:30

Şahan Gökbakar, Fatih Altaylı’nın programına konuk olan emekli tümamiral Cihan Yaycı’nın açıklamaları sonrasında Türkiye’de yaşanan mülteci sorununa tepki çekti. Gökbakar, programı izledikten sonra iyi giden hafta sonunun bozulduğunu ve bu mülteci akınına nasıl kimsenin karşı çıkmadığını söyledi.

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Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye’nin mültecilere uyguladığı “açık kapı” politikasını eleştirdi ve Türkiye’deki mülteci sayısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye’nin mültecilere uyguladığı “açık kapı” politikasını eleştirdi ve Türkiye’deki mülteci sayısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Müstafi: Kendi isteğiyle görevinden ayrılan kişi.

Yaycı, dünyada bulunan tüm mültecilerin yüzde 20’sinin Türkiye olduğunu söyledi ve durumun artık bir istilaya döndüğünü ifade etti.

Yaycı, dünyada bulunan tüm mültecilerin yüzde 20’sinin Türkiye olduğunu söyledi ve durumun artık bir istilaya döndüğünü ifade etti.

Komedyen Şahan Gökbakar, Altaylı’nın programında Cihat Yaycı’nın açıklamalarını izlediğini söyleyerek mülteci durumuna tepki gösterdi.

Komedyen Şahan Gökbakar, Altaylı’nın programında Cihat Yaycı’nın açıklamalarını izlediğini söyleyerek mülteci durumuna tepki gösterdi.

“İyi bir hafta sonu geçiriyordum ki Fatih Altaylı ve Tümamiral Cihat Yaycı'nın yayınını izledim. Aklım almıyor! Dünyadaki bütün mültecilerin %20’si bizim ülkemizde. Nüfus artış hızları 5.3... Bunu nasıl yaparasınız bu ülkeye ya? Buna nasıl kimse ses çıkarmaz? Ülkemiz sesiz sedasız istila ediliyor!!”

“İyi bir hafta sonu geçiriyordum ki Fatih Altaylı ve Tümamiral Cihat Yaycı'nın yayınını izledim. Aklım almıyor! Dünyadaki bütün mültecilerin %20’si bizim ülkemizde. Nüfus artış hızları 5.3... Bunu nasıl yaparasınız bu ülkeye ya? Buna nasıl kimse ses çıkarmaz? Ülkemiz sesiz sedasız istila ediliyor!!”
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Mirliva RA

AKP birden bire yok olsa da, RTE yarın sabah ölse de iktidarın bu ülkeyi soktuğu bataklık öyle bir bataklık ki çıkılabilir mi, geri dönülür mü , bilmiyorum... Devamını Gör

Malum Şahıs

günümüzde (atatürk) ; ülkemi istilacılardan kurtarmak için devletin başındaki padişahı dahi tanımıyorum,anadolu ya gidip bir mücadele başlatacağım. (o sırada... Devamını Gör

kyle-reese

Arapçılıkla yüzyıllar boyu aptallaştırılmış milletler onırunu, akli dengesini kaybeder. Olan bu şaşılacak birşey değil.