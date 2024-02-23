CHP’li Mamak Belediyesi Adayı Veli Gündüz Şahin’den Mülteci Çocuklara: “Bunlar Büyüdüğünde Büyük Sorun Olur”
CHP’li Mamak Belediyesi Adayı Veli Gündüz Şahin’den Mülteci Çocuklara: “Bunlar Büyüdüğünde Büyük Sorun Olur”
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Gazeteci İsmail Saymaz’ın paylaştığı görüntülerde, Veli Gündüz Şahin’in Iraklı mülteci çocuklara karşı sert ifadeler kullandığı görülüyor.
“Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada dursun. Gönderirim ben bunları”
“Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman memlekete büyük sorun olur. İsterse benim adaylığımı geri çeksinler”
Veli Gündüz Şahin’in seslendiği mülteci çocuklar kendisine gülerek karşılık verirken, çevrede bulunan bazı kişiler ise başkan adayını alkışladı.
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Sosyal medyadada başkan adayının sözlerini, haklı bulan da var tepki gösteren de 👇
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Söylediklerinde ne kadar haklı olursa olsun. çocuklara karşı bu şekilde konuşması yanlış ve yersiz..
söylediklerin doğru aynı şeyleri düşünüyorum lakin herkesin içinde çocukları hedef alman içimi acıttı...
Çocukları 'kameralar karşısında' hedef alması içini acıtmıştır :)
İcraat sert bir üslupla çocukların yüzüne karşı bakarak yapılmaz o güç kuvvet onlara bakarak değil eylem de olursa gerçekçi olur..Bırakın şu itici sahte har... Devamını Gör
He diyorsun ki bu lafları kenara bırak adamsan yolla o çocukları ? :) Kimse bi yere gitmiyor, ille biri gidecekse sekülerleri önden alalım :)