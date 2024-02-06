"Depremin Harap Ettiği Kentte Yoksullar Arasında Korku Artıyor" Guardian'dan 6 Şubat Yıldönümünde Hatay Haberi
"Depremin Harap Ettiği Kentte Yoksullar Arasında Korku Artıyor" Guardian'dan 6 Şubat Yıldönümünde Hatay Haberi
Türkiye geçen yıl 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyanmıştı. Üzerinden 1 yıl geçen felaketten geriye yıkım, acı ve kayıplar kaldı. Depremin hayattan kopardığı 50 binden 'can'ın acısı geçmezken, büyük depremin yıldönümünde ekonomik boyutun etkilerini de yaşamaya devam ediyoruz.
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6 Şubat 2023, Türkiye'de saat farkıyla iki büyük depremin olduğu 11 ilimizde 50 binin üzerinde hayat kaybı yaşandı.
Acısı halen yüreklerde taze olan depremdeki can kayıplarının dışında, fiziki ve ekonomik kayıplar da milyonlarca insanın hayatını etkilemeye devam ediyor.
İngiliz The Guardian gazetesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıldönümünde, en çok yıkımın yaşandığı şehirlerden olan Hatay'da yapılan deprem konutlarının fiyatlarına değindi.
The Guardian'da "6 Şubat’ta en büyük kaybı Hatay yaşadı" denilirken, bölge halkıyla görüştü. Bölgeyi gezen ekip, depremzedelerin özellikle yeni konutların fiyatlarının yüksek olmasından endişe duyduğunu aktardı.
Haberde, depremden etkilenen şehirlerin "moloz dağlarıyla dolu olduğu" belirtilirken, hasarın maliyeti de tahmini olarak 148,8 milyar dolar olarak paylaşıldı.
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