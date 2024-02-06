"Depremin Harap Ettiği Kentte Yoksullar Arasında Korku Artıyor" Guardian'dan 6 Şubat Yıldönümünde Hatay Haberi

04:17'de 7,7 ve 9 saat sonra 13:24'te 7,6 büyüklüğünde iki depremle 11 ilimiz Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da resmi verilere göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.