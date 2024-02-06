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"Depremin Harap Ettiği Kentte Yoksullar Arasında Korku Artıyor" Guardian'dan 6 Şubat Yıldönümünde Hatay Haberi

"Depremin Harap Ettiği Kentte Yoksullar Arasında Korku Artıyor" Guardian'dan 6 Şubat Yıldönümünde Hatay Haberi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.02.2024 - 10:25

Türkiye geçen yıl 6 Şubat sabahına büyük bir felaketle uyanmıştı. Üzerinden 1 yıl geçen felaketten geriye yıkım, acı ve kayıplar kaldı. Depremin hayattan kopardığı 50 binden 'can'ın acısı geçmezken, büyük depremin yıldönümünde ekonomik boyutun etkilerini de yaşamaya devam ediyoruz.

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6 Şubat 2023, Türkiye'de saat farkıyla iki büyük depremin olduğu 11 ilimizde 50 binin üzerinde hayat kaybı yaşandı.

6 Şubat 2023, Türkiye'de saat farkıyla iki büyük depremin olduğu 11 ilimizde 50 binin üzerinde hayat kaybı yaşandı.
www.theguardian.com

04:17'de 7,7 ve 9 saat sonra 13:24'te 7,6 büyüklüğünde iki depremle 11 ilimiz Kahramanmaraş, HatayOsmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da resmi verilere göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

Acısı halen yüreklerde taze olan depremdeki can kayıplarının dışında, fiziki ve ekonomik kayıplar da milyonlarca insanın hayatını etkilemeye devam ediyor.

Acısı halen yüreklerde taze olan depremdeki can kayıplarının dışında, fiziki ve ekonomik kayıplar da milyonlarca insanın hayatını etkilemeye devam ediyor.

Yeniden yapılanma bölgede sürdürülmeye çalışırken, deprem felaketi Türkiye'nin sorunlu olan ekonomisinde de yeni bir yara açmıştı. 

Deprem felaketinin maliyeti 110 milyar dolar olurken, 1 yılda yapılan harcamalar 30 milyar doları ulaşabildi.

İngiliz The Guardian gazetesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıldönümünde, en çok yıkımın yaşandığı şehirlerden olan Hatay'da yapılan deprem konutlarının fiyatlarına değindi.

İngiliz The Guardian gazetesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıldönümünde, en çok yıkımın yaşandığı şehirlerden olan Hatay'da yapılan deprem konutlarının fiyatlarına değindi.

Depremzedelere yönelik yapılan konutların fiyatlarının yüksek olduğunu ve vatandaşın endişelendiğini yazdı.

The Guardian'da "6 Şubat’ta en büyük kaybı Hatay yaşadı" denilirken, bölge halkıyla görüştü. Bölgeyi gezen ekip, depremzedelerin özellikle yeni konutların fiyatlarının yüksek olmasından endişe duyduğunu aktardı.

The Guardian'da "6 Şubat’ta en büyük kaybı Hatay yaşadı" denilirken, bölge halkıyla görüştü. Bölgeyi gezen ekip, depremzedelerin özellikle yeni konutların fiyatlarının yüksek olmasından endişe duyduğunu aktardı.

Haberde, depremden etkilenen şehirlerin "moloz dağlarıyla dolu olduğu" belirtilirken, hasarın maliyeti de tahmini olarak 148,8 milyar dolar olarak paylaşıldı.

Haberde, depremden etkilenen şehirlerin "moloz dağlarıyla dolu olduğu" belirtilirken, hasarın maliyeti de tahmini olarak 148,8 milyar dolar olarak paylaşıldı.
twitter.com

Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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