Depremi Unutmayan Morrone'dan Adriana Lima'nın Pozlarına 6 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Depremi Unutmayan Morrone'dan Adriana Lima'nın Pozlarına 6 Şubat'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Michele Morrone
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Adriana Lima
Selena Gomez
Billie Eilish
Hailey Bieber
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Kylie Jenner
Dua Lipa
Kendall Jenner
Ariana Grande
Romeo Beckham
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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