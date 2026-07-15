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Deniz Baykal’ın Eşi Olcay Baykal Hayatını Kaybetti

Deniz Baykal’ın Eşi Olcay Baykal Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.07.2026 - 14:21
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Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın cuma günü Devlet Mezarlığı'nda Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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